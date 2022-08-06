RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:14

Бетон

Такое чувство, что вы были в моем жк


І трішки «серці»
Бетон, ти ж міг би її чоловіку навішати і забрать її в охапку.
Колись самці так робили.
Hotab
 
Повідомлень: 15469
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:17

  Бетон написав:Такое чувство, что вы были в моем жк

Зображення

Так в ньому ж, я ж тому вас і згадала
А це ось вони нову чергу будують
Зображення
Ana
 
Повідомлень: 55
З нами з: 14.08.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:24

  Ana написав:
  Бетон написав:Такое чувство, что вы были в моем жк

Зображення

Так в ньому ж, я ж тому вас і згадала
А це ось вони нову чергу будують
Зображення

аа, дякую. ну я не був. так фоток декілька тільки бачив
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5202
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:28

  Hotab написав:Бетон

Такое чувство, что вы были в моем жк


І трішки «серці»
Бетон, ти ж міг би її чоловіку навішати і забрать її в охапку.
Колись самці так робили.

міг би. але телепортатор ще не допаяв.
у вас транзисторів не завалялось?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5202
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1043104410451046
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1045, 1046, 1047
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10461 6501078
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 чер, 2025 12:17
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17080272
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 387620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8897)
21.06.2025 23:02
Sense Bank (14436)
21.06.2025 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.