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Gastarbaiter написав:При цьому ніхто так і не дав відповіді на питання "+20% - це прибуток чи збиток?".
Все банально: якщо після врахування найбільшого з показників інфляції (бо там же є різні інфляції - окрім агротоварів, чи окрім пального, якось так - то треба брати для порівняння той, який найбільший) все ще є плюс, то ти в плюсі.
Роздуми на тему «як добре ми жили». Сьогодні, після обміру квартири від забудовника в Хорватії, трохи ох**в. 2.44. Я думав, що поляки зі своїми 2.5 рекордсмени. Згадую, як плювався в Києві, коли було 2.7))) По наших ДБНах менше 2.5 не можна, а в Європі виявляється не можна менше 2.2. Отака х**ня, малята.
gonchik74 написав:Роздуми на тему «як добре ми жили». Сьогодні, після обміру квартири від забудовника в Хорватії, трохи ох**в. 2.44. Я думав, що поляки зі своїми 2.5 рекордсмени. Згадую, як плювався в Києві, коли було 2.7))) По наших ДБНах менше 2.5 не можна, а в Європі виявляється не можна менше 2.2. Отака х**ня, малята.
gonchik74 написав:Роздуми на тему «як добре ми жили». Сьогодні, після обміру квартири від забудовника в Хорватії, трохи ох**в. 2.44. Я думав, що поляки зі своїми 2.5 рекордсмени. Згадую, як плювався в Києві, коли було 2.7))) По наших ДБНах менше 2.5 не можна, а в Європі виявляється не можна менше 2.2. Отака х**ня, малята.
gonchik74 написав:Роздуми на тему «як добре ми жили». Сьогодні, після обміру квартири від забудовника в Хорватії, трохи ох**в. 2.44. Я думав, що поляки зі своїми 2.5 рекордсмени. Згадую, як плювався в Києві, коли було 2.7))) По наших ДБНах менше 2.5 не можна, а в Європі виявляється не можна менше 2.2. Отака х**ня, малята.
Хм... Не міряв, а це аж цікаво стало: - спальні та коридори 2,55 м; - салон від 2,70 до 4,00. Європа.