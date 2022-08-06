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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1044104510461047
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:52

  BIGor написав:Та щось дуже шоколадно стелите. За галізь ІТ точно знаю що криза далі продовжиться.

За інші галузі - ну от знайшов, скоріше всього автоматизовують/скорочують щоб не платити "високооплачуваним" менеджерам/бухгалтерам
https://dziennikpolski24.pl/to-juz-niep ... 2-27583499
Зауважте, що насувається криза яку спричинить ШІ - і скоріше всього всі ці бухгалтерії дуже постраждають.

Скільки за цей період з'явилося нових місць? Як довго звільнені люди шукають нове місце роботи? До мене зараз практично кожного тижня пишуть рекрутери з пропозиціями.
Я конкуренції з ШІ не боюся. Якщо генерування якихось звітів автоматизується - то буду тільки радий. Але інтерпретація та інсайди все рівно ШІ не по силах.
Gastarbaiter
 
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