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BIGor написав:Та щось дуже шоколадно стелите. За галізь ІТ точно знаю що криза далі продовжиться.
За інші галузі - ну от знайшов, скоріше всього автоматизовують/скорочують щоб не платити "високооплачуваним" менеджерам/бухгалтерам https://dziennikpolski24.pl/to-juz-niep ... 2-27583499 Зауважте, що насувається криза яку спричинить ШІ - і скоріше всього всі ці бухгалтерії дуже постраждають.
Скільки за цей період з'явилося нових місць? Як довго звільнені люди шукають нове місце роботи? До мене зараз практично кожного тижня пишуть рекрутери з пропозиціями. Я конкуренції з ШІ не боюся. Якщо генерування якихось звітів автоматизується - то буду тільки радий. Але інтерпретація та інсайди все рівно ШІ не по силах.