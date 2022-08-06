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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1044104510461047
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:52

  BIGor написав:Та щось дуже шоколадно стелите. За галізь ІТ точно знаю що криза далі продовжиться.

За інші галузі - ну от знайшов, скоріше всього автоматизовують/скорочують щоб не платити "високооплачуваним" менеджерам/бухгалтерам
https://dziennikpolski24.pl/to-juz-niep ... 2-27583499
Зауважте, що насувається криза яку спричинить ШІ - і скоріше всього всі ці бухгалтерії дуже постраждають.

Скільки за цей період з'явилося нових місць? Як довго звільнені люди шукають нове місце роботи? До мене зараз практично кожного тижня пишуть рекрутери з пропозиціями.
Я конкуренції з ШІ не боюся. Якщо генерування якихось звітів автоматизується - то буду тільки радий. Але інтерпретація та інсайди все рівно ШІ не по силах.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:20

"Euroclear ma strategiczne plany dotyczące obecności w Polsce. W ciągu najbliższych lat zamierza zwiększyć zatrudnienie w centrum usług biznesowych w Krakowie z obecnych 1,2 tys. do 1,8 tys. pracowników - powiedział PulsHR.pl Poland Brand Manager Euroclear Andrzej Mikołajczak."
Цікаво, де ті 600 нових працівників будуть мешкати?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:27

  BIGor написав:
  akurt написав:Ну так банківська справа якраз така і є: «наживатися» на пересічних.
Вся справа в тому, як в той чи інший банк попадуть гроші.
Окрім того, я не дивуюся: в США дуже не люблять євро. Ну так само, як в єврозоні - долари.

Ну а взагалі дуже добре:
- викопав з попід груші 282 000$.
- просушив банкноти та витер з обличчя президентів грязючку;
- вніс їх на власний рахунок в BNP bank.
- конвертував 282 000$ в 240 000€.
- перевів за допомогою SWIFT-переказу гроші в один з европейстких банків в країні єврозони (назву та номер рахунка в форматі IBAN повідомить нотаріус, який буде оформлювати операцію купівлі/продажу;
- став власником затишного гніздечка десь в Бельгії, або в Німеччині, або у Франції…


От саме зараз не вигідно конвертувати USD в Євро, курс 1,15, по факту в ЄС рецесія, в Європі поруч повномасштабна війна, Ізраїль-Іран - також щось недобре буде, ціни на нафту підуть вгору. Позиція США тут виглядає набагато міцніша. Я би саме зараз навпаки перевів частину Євро в долар.

вже 1.17, ще більш не вигідно
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:38

  The_Rebel написав:
  Бетон написав:Куди приткнуть 75куе, поки в Україні? В Польщі нічого не купиш.
В Києві різко перехотілось

Ужгород/Мукачево - якщо периферія в Україні та в безпечній локації. Більше навіть Мукачево, бо Ужгород вже сильно перегрітий новобудами на мою думку. Я сам подумую на цим варіантом, дуже перспективне місце між центральним парком, інтуристом, сквером і стадіоном: https://lun.ua/uk/new/uz/mukachevo-olek ... novycha-st
Дорогувато, але локація для життя

оптиміст
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:55

  Gastarbaiter написав:"Euroclear ma strategiczne plany dotyczące obecności w Polsce. W ciągu najbliższych lat zamierza zwiększyć zatrudnienie w centrum usług biznesowych w Krakowie z obecnych 1,2 tys. do 1,8 tys. pracowników - powiedział PulsHR.pl Poland Brand Manager Euroclear Andrzej Mikołajczak."
Цікаво, де ті 600 нових працівників будуть мешкати?

Варшава/Краків постійно ростуть в населенні (навіть при найгіршій демографії в Польщі з часів II світової війни), це нормально, але забудовники також будують десятки тисяч нового житла (тільки на https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-krakow/ 7 349 ofert w 145 inwestycjach - а там на око тільки третина пропозиції). Хтось хто немісцевий орендує, потім купить через 10 років, хто місцевий - буде жити з батьками і далі, хтось отримає спадщину, тут багато варіантів.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:08

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:"Euroclear ma strategiczne plany dotyczące obecności w Polsce. W ciągu najbliższych lat zamierza zwiększyć zatrudnienie w centrum usług biznesowych w Krakowie z obecnych 1,2 tys. do 1,8 tys. pracowników - powiedział PulsHR.pl Poland Brand Manager Euroclear Andrzej Mikołajczak."
Цікаво, де ті 600 нових працівників будуть мешкати?

Варшава/Краків постійно ростуть в населенні (навіть при найгіршій демографії в Польщі з часів II світової війни), це нормально, але забудовники також будують десятки тисяч нового житла (тільки на https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-krakow/ 7 349 ofert w 145 inwestycjach - а там на око тільки третина пропозиції). Хтось хто немісцевий орендує, потім купить через 10 років, хто місцевий - буде жити з батьками і далі, хтось отримає спадщину, тут багато варіантів.

халявна іпотека основний драйвер
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:29

  flyman написав:
  BIGor написав:Варшава/Краків постійно ростуть в населенні (навіть при найгіршій демографії в Польщі з часів II світової війни), це нормально, але забудовники також будують десятки тисяч нового житла (тільки на https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-krakow/ 7 349 ofert w 145 inwestycjach - а там на око тільки третина пропозиції). Хтось хто немісцевий орендує, потім купить через 10 років, хто місцевий - буде жити з батьками і далі, хтось отримає спадщину, тут багато варіантів.

халявна іпотека основний драйвер

Халявної іпотеки вже не буде. Поточна іпотека десь під 7,5-8%, що взагалі нехалявно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 11:30

Неймовірно цікавий репортаж від наших українців про інвестиції в нерухомість США.
Наш блогер Maksym Tereshchuk (Знайдіть у Фейсбук).
Якщо у вас не відкриються посилання:
- сюжет має назву «Що можна купити за 200 000$ в Каліфорнії"
(натисніть на картинку буде скрін екрану)
Зображення
- інвестиція в штат Каліфорнія.
- викуплено дійсно «вбиту» нерухомість, якій 75 років;
- це типовий будинок американця в тому штаті на ділянці в 7 соток і з одноповерховим будинком, створеним ла типовою американською технологією. На цьому форумі таку технологію називають «з гімна та палок» (але будинку 75 років в він буде стояти ще 75 років після ремонту та реконструкції);
- площа будинка 90 кв.м
- інвестиція в сумі 200 000$;
- прогнозований заробіток (профіт) після вкладень в ремонт та продажу - 50 000$;
- середня ринкова ціна таких будинків в штаті Каліфорнія 550 000$ (я би особисто сказав, що то - "мінімальна" ціна).
Рекомендую для перегляду.
Наш блогер Maksym Tereshchuk
akurt
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