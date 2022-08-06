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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1053105410551056
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 01:25

Вимогу оплатити парковку виставляє міське управління доріг. Але спочатку треба з'ясувати особу, яка керувала автомобілем. І там вже вимагати оплати від неї безпосередньо, або через суд. Але як судитися з невідомо ким? Писати запити до українського консульства з проханням надати інформацію про власника? І як потім цього власника до суду викликати? Сумніваюся, що хтось буде цим займатися за 200 злотих. Якби на якихось європейських бляхах було авто, то ще може щось би і намагалися.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 1053105410551056
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