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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лип, 2025 01:25
Вимогу оплатити парковку виставляє міське управління доріг. Але спочатку треба з'ясувати особу, яка керувала автомобілем. І там вже вимагати оплати від неї безпосередньо, або через суд. Але як судитися з невідомо ким? Писати запити до українського консульства з проханням надати інформацію про власника? І як потім цього власника до суду викликати? Сумніваюся, що хтось буде цим займатися за 200 злотих. Якби на якихось європейських бляхах було авто, то ще може щось би і намагалися.
Додано: Пон 21 лип, 2025 13:29
Це при тому, що (взято з тг, але думаю недалеко від правди):
"Українські біженці активно розвивають економіку Польщі.ㅤ
У 2024 році вони забезпечили сусідам 2,7% ВВП, а до 2030-го ця цифра зросте до 3,2%. Більшість українців працює у промисловості, медицині та сфері обслуговування. Середня зарплата 4000 злотих, але молодь від 15 до 24 років отримує більше."
Ну якщо їм сьогоднішній склад іммігрантів не подобається (в основному молоді працездатні українці/білоруси), то хай беруть по квотам Меркель афганців, сирійців, з центральної Африки та інших мусульманських країн, які не будуть навіть контактувати з поляками. Просто у них будуть свої анклави у кожному місті і вони не будуть розчинятися в поляках, а будуть поступово чисельно зростати завдяки більшій народжуваності.
Додано: Пон 21 лип, 2025 17:47
Розумію, що від протестів проти нелегальної міграції до цькування взагалі усіх іммігрантів шлях недовгий, але, чесно кажучи, не хотілося б, щоб тут масово з'явилися оці арабо-африканські хлопці з асоціальною поведінкою. Все ж таки поки що Польща є дуже безпечною країною.
До речі, були у суботу в Забже (Катовіце) на музичному фестивалі. І хоч значна частина місцевих виглядала як макіївські пацанчіки з ранніх 2000-х і не відрізнялася тверезістю, ніхто на звуки чужої мови не кидався.
Додано: Пон 21 лип, 2025 22:09
Додано: Сер 23 лип, 2025 17:31
Польща. У червні кількість виданих дозволів на будівництво знизилася на 34.4%, кількість розпочатих будівництв на 37.5% у порівнянні до 2024. Якщо ще відсоткові ставки знизять, то зрозуміло, що буде з цінами за рік-півтора.
Додано: Сер 23 лип, 2025 20:06
Ми вчора з українцями не тільки дивилися на спальню майбутнього короля Henry IV, а й дивилися нерухомість для купівлі на півдні Франції, приблизно за 100 км від Андоррри.
В принципі не один раз писалося: середня ціна нерухомості в Європі 300 000€.
Ось наприклад, дивилися за цілком помірною ціною в 199 000€:
Зверніть увагу: приватна оселя землі 29 соток, з спальні, площа 115 кв.м.
Ну а середню цифру в 300 000€ мабуть дасть реальний палац з ділянкою для випасу власних коней: 14 500 кв. м.
Палац XVII сторіччя за ціною в 689 000€:
Найдешевше, що бачили, коштувало 73 000€.
Ось сподобалася така французька кавалірка: прямо в центрі міста:
Ліворуч та праворуч - 5-ти поверхові будинки.
А цей власник живе ось так…
Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:18
Цікаво, але факт.
В інтернеті, в тому просторі, що стосуються нерухомості в Анталії, вже декілька днів висить таке оголошення від нашої українки (мова оригіналу):
«Орендую квартиру 2+1, в гарному місці, ідеальному стані, у відкритому районі для оформлення документів, з паркінгом, меблями та технікою, інтернет обовʼязково, на рік для 2 осіб. Будь ласка не пропонуйте житло яке знаходиться в занедбаному будинку чи районі. Квартира потрібна з 1 жовтня на рік. Цікавить тільки Анталія і близькість моря. Готова обговорити оплату за пів року на перед».
Так ось цікаво, що оголошення передивилося 650 осіб і жодна з них не надала жодної пропозиції…
Примітка 1: «у відкритому районі» дуже важливі слова: з 2022 року в Туреччині існує офіційний список «закритих» для поселення іноземців мікрорайонів міст. Такі мікрорайони визначені як такі, де кількість іноземців перевищила 25%.
Наприклад в Анталії таких мікрорайонів є 5 (з них найбільш «болючими» - читай «солодкими» - є три), в Аланіі здається 4.
Взяти в оренду квартиру в такому мікрорайоні можна, але картку Виду на проживання та реєстрацію адреси отримати неможливо.
Оголошення сподобалося. Грамотно та з розумом складено.
Шкода, що немає пропозицій…
Я не можу сказати орієнтир ціни на таку оренду, не в курсі я, але гадаю, що орієнтиром тут є цифри в діапазоні від 15 000 до 25 000 лір (або гривень, бо курс зараз практично 1:1).
Примітка 2. Слова «з меблями» дуже суттєво звужує пропозиції: в Туреччині як правило квартири здаються порожні без меблів, в такому стані, в якому їх здав Забудовник, тобто квартира готова «все під ключ» з меблями в кухні (включаючи варочну поверхню, витяжку та духову електричну шафу) та меблі в прихожій. Всі інші меблі - питання до орендаря або власника.
Примітка 3. Купити собі таку квартиру - або меншу - в якості «запасного аеродрому» для себе, коханого, для родини, коханої, для батьків, коханих - можна було учасникам цього форуму в 2017-2021 роках, коли вони вільно продавалися за ціною від 34 000 до 54 000$. А витрати на оформлення картки ВНП складали 350$ один раз на 2 роки.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:56
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Цікаві новини з Туреччини
Цікаво, напевно велика імовірність зустріти в Туреччині якогось канібала/СВОшника серед туристів. Дика країна.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:12
Ви наївний та довірливий.
Не знаю, де там можна вказаного вище персонажа зустріти, але цікавіші інші персонажі.
Піднімаюся в ліфті одного престижного ЖК.
В ліфт зі мною заходить двійка молодят років до 30.
Він - такий рожевощокий товстунчик, а вона така дуже тендітна пані. Я почув, що між собою щось сказали українською.
Звісно, я обізвався типу «Добрий день…»
Тендітна пані обізвалася, а ви би бачили як змінився колір обличчя того товстунчика. Він миттєво дав зрозуміти жінці, що дуже невдоволений спілкуванням відвернувся - фактично сховав обличчя - жінка зніяковіла.
Він їй щось буркнув. Я не розібрав.
Потім в підземному паркінгу я побачив іх Мерседес-Кубік… з українськими номерами…
Так ось, це такі товстунчики рожевощокі вас особисто обікрали, і ваших дітей та онуків.
І ховаються вони не там, де обікрали, а в Туреччині…
І вони дуже задоволені, що ви шукаєте чорну кішку в чорній кімнаті.
Головне, щоби ви не знали, де реально ховають мільйони вкрадених грошей.
І думали, що десь є «дикі країни».
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