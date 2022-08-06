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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1053105410551056
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 01:25

Вимогу оплатити парковку виставляє міське управління доріг. Але спочатку треба з'ясувати особу, яка керувала автомобілем. І там вже вимагати оплати від неї безпосередньо, або через суд. Але як судитися з невідомо ким? Писати запити до українського консульства з проханням надати інформацію про власника? І як потім цього власника до суду викликати? Сумніваюся, що хтось буде цим займатися за 200 злотих. Якби на якихось європейських бляхах було авто, то ще може щось би і намагалися.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:29

  BIGor написав:Ви як дитина :D , чи пяний в дудель кібіц Вісли буде розбиратись - чи ви легальний емігрант чи ні? Саме Навроцький виграв вибори на антиукраїнській пропаганді - а Ментзен і набрали 20 і 6% голосів на першому турі останніх виборів останні - ще більше розігрували антиукраїнську пропаганду.
Що з нашим послом - я не чув, але знаю що наші МЗС некомпетентні (мпотентні).


Це при тому, що (взято з тг, але думаю недалеко від правди):

"Українські біженці активно розвивають економіку Польщі.ㅤ
У 2024 році вони забезпечили сусідам 2,7% ВВП, а до 2030-го ця цифра зросте до 3,2%. Більшість українців працює у промисловості, медицині та сфері обслуговування. Середня зарплата 4000 злотих, але молодь від 15 до 24 років отримує більше."

Ну якщо їм сьогоднішній склад іммігрантів не подобається (в основному молоді працездатні українці/білоруси), то хай беруть по квотам Меркель афганців, сирійців, з центральної Африки та інших мусульманських країн, які не будуть навіть контактувати з поляками. Просто у них будуть свої анклави у кожному місті і вони не будуть розчинятися в поляках, а будуть поступово чисельно зростати завдяки більшій народжуваності.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:47

  The_Rebel написав:Ну якщо їм сьогоднішній склад іммігрантів не подобається (в основному молоді працездатні українці/білоруси), то хай беруть по квотам Меркель афганців, сирійців, з центральної Африки та інших мусульманських країн, які не будуть навіть контактувати з поляками. Просто у них будуть свої анклави у кожному місті і вони не будуть розчинятися в поляках, а будуть поступово чисельно зростати завдяки більшій народжуваності.

Розумію, що від протестів проти нелегальної міграції до цькування взагалі усіх іммігрантів шлях недовгий, але, чесно кажучи, не хотілося б, щоб тут масово з'явилися оці арабо-африканські хлопці з асоціальною поведінкою. Все ж таки поки що Польща є дуже безпечною країною.
До речі, були у суботу в Забже (Катовіце) на музичному фестивалі. І хоч значна частина місцевих виглядала як макіївські пацанчіки з ранніх 2000-х і не відрізнялася тверезістю, ніхто на звуки чужої мови не кидався.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:09

  BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....

На українців рипаться не будуть, бо ЕС полякам впише квоту по прийняттю арабів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 17:31

Польща. У червні кількість виданих дозволів на будівництво знизилася на 34.4%, кількість розпочатих будівництв на 37.5% у порівнянні до 2024. Якщо ще відсоткові ставки знизять, то зрозуміло, що буде з цінами за рік-півтора.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:06

Ми вчора з українцями не тільки дивилися на спальню майбутнього короля Henry IV, а й дивилися нерухомість для купівлі на півдні Франції, приблизно за 100 км від Андоррри.
В принципі не один раз писалося: середня ціна нерухомості в Європі 300 000€.
Ось наприклад, дивилися за цілком помірною ціною в 199 000€:
Зображення
Зверніть увагу: приватна оселя землі 29 соток, з спальні, площа 115 кв.м.

Ну а середню цифру в 300 000€ мабуть дасть реальний палац з ділянкою для випасу власних коней: 14 500 кв. м.
Палац XVII сторіччя за ціною в 689 000€:
Зображення

Найдешевше, що бачили, коштувало 73 000€.
Ось сподобалася така французька кавалірка: прямо в центрі міста:
Зображення
Ліворуч та праворуч - 5-ти поверхові будинки.
А цей власник живе ось так…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:18

Цікаво, але факт.
В інтернеті, в тому просторі, що стосуються нерухомості в Анталії, вже декілька днів висить таке оголошення від нашої українки (мова оригіналу):

«Орендую квартиру 2+1, в гарному місці, ідеальному стані, у відкритому районі для оформлення документів, з паркінгом, меблями та технікою, інтернет обовʼязково, на рік для 2 осіб. Будь ласка не пропонуйте житло яке знаходиться в занедбаному будинку чи районі. Квартира потрібна з 1 жовтня на рік. Цікавить тільки Анталія і близькість моря. Готова обговорити оплату за пів року на перед».

Так ось цікаво, що оголошення передивилося 650 осіб і жодна з них не надала жодної пропозиції…

Примітка 1: «у відкритому районі» дуже важливі слова: з 2022 року в Туреччині існує офіційний список «закритих» для поселення іноземців мікрорайонів міст. Такі мікрорайони визначені як такі, де кількість іноземців перевищила 25%.
Наприклад в Анталії таких мікрорайонів є 5 (з них найбільш «болючими» - читай «солодкими» - є три), в Аланіі здається 4.
Взяти в оренду квартиру в такому мікрорайоні можна, але картку Виду на проживання та реєстрацію адреси отримати неможливо.

Оголошення сподобалося. Грамотно та з розумом складено.
Шкода, що немає пропозицій…

Я не можу сказати орієнтир ціни на таку оренду, не в курсі я, але гадаю, що орієнтиром тут є цифри в діапазоні від 15 000 до 25 000 лір (або гривень, бо курс зараз практично 1:1).

Примітка 2. Слова «з меблями» дуже суттєво звужує пропозиції: в Туреччині як правило квартири здаються порожні без меблів, в такому стані, в якому їх здав Забудовник, тобто квартира готова «все під ключ» з меблями в кухні (включаючи варочну поверхню, витяжку та духову електричну шафу) та меблі в прихожій. Всі інші меблі - питання до орендаря або власника.

Примітка 3. Купити собі таку квартиру - або меншу - в якості «запасного аеродрому» для себе, коханого, для родини, коханої, для батьків, коханих - можна було учасникам цього форуму в 2017-2021 роках, коли вони вільно продавалися за ціною від 34 000 до 54 000$. А витрати на оформлення картки ВНП складали 350$ один раз на 2 роки.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікаві новини з Туреччини
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 69972.html
Рамзан Кадиров мало не потонув під час відпочинку у Бодрумі

Турецькі видання вчора поширили інформацію про те, що поплічник російського диктатора Володимира Путіна, голова Чечні Рамзан Кадиров ледь не потонув під час відпочинку у готелі у турецькому Бодрумі. Однак офіційного підтвердження від самого політика досі немає.

Кадиров ледь не потонув у морі під час відпочинку в районі турецькій провінції Мугла. Інцидент стався на пляжі пʼятизіркового готелю The Plaza в районі Кайнар міста Бодрум.

За даними кількох місцевих ЗМІ, подія сталася вдень 24 липня. Нібито Рамзан Кадиров вирішив скупатися у морі, але раптово знепритомнів і почав тонути. Як пише Halktv, на допомогу політику відразу кинулися співробітники берегової охорони: вони витягли його з води, надали першу допомогу та доставили до приватної Американської лікарні в Бодрумі (Bodrum Amerikan Hastanesi). Повідомляється, що загрози його життю немає, але він перебуває у стаціонарі.

«Він деякий час перебуває під наглядом і, як повідомляється, почувається добре», – зазначає інше турецьке видання Aydınlık.

За інформацією «Главкома», одна ніч перебування у готелі The Plaza у Бодрумі може обійтись від 25 до 34 тис. грн. Щоправда, до кінця липня доступні лише найдорожчі номери готелю.


Цікаво, напевно велика імовірність зустріти в Туреччині якогось канібала/СВОшника серед туристів. Дика країна.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:12

Ви наївний та довірливий.
Не знаю, де там можна вказаного вище персонажа зустріти, але цікавіші інші персонажі.
Піднімаюся в ліфті одного престижного ЖК.
В ліфт зі мною заходить двійка молодят років до 30.
Він - такий рожевощокий товстунчик, а вона така дуже тендітна пані. Я почув, що між собою щось сказали українською.
Звісно, я обізвався типу «Добрий день…»
Тендітна пані обізвалася, а ви би бачили як змінився колір обличчя того товстунчика. Він миттєво дав зрозуміти жінці, що дуже невдоволений спілкуванням відвернувся - фактично сховав обличчя - жінка зніяковіла.
Він їй щось буркнув. Я не розібрав.

Потім в підземному паркінгу я побачив іх Мерседес-Кубік… з українськими номерами…
Так ось, це такі товстунчики рожевощокі вас особисто обікрали, і ваших дітей та онуків.
І ховаються вони не там, де обікрали, а в Туреччині…
І вони дуже задоволені, що ви шукаєте чорну кішку в чорній кімнаті.
Головне, щоби ви не знали, де реально ховають мільйони вкрадених грошей.
І думали, що десь є «дикі країни».
akurt
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