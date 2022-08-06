Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:18

Цікаво, але факт.

В інтернеті, в тому просторі, що стосуються нерухомості в Анталії, вже декілька днів висить таке оголошення від нашої українки (мова оригіналу):



«Орендую квартиру 2+1, в гарному місці, ідеальному стані, у відкритому районі для оформлення документів, з паркінгом, меблями та технікою, інтернет обовʼязково, на рік для 2 осіб. Будь ласка не пропонуйте житло яке знаходиться в занедбаному будинку чи районі. Квартира потрібна з 1 жовтня на рік. Цікавить тільки Анталія і близькість моря. Готова обговорити оплату за пів року на перед».



Так ось цікаво, що оголошення передивилося 650 осіб і жодна з них не надала жодної пропозиції…



Примітка 1: «у відкритому районі» дуже важливі слова: з 2022 року в Туреччині існує офіційний список «закритих» для поселення іноземців мікрорайонів міст. Такі мікрорайони визначені як такі, де кількість іноземців перевищила 25%.

Наприклад в Анталії таких мікрорайонів є 5 (з них найбільш «болючими» - читай «солодкими» - є три), в Аланіі здається 4.

Взяти в оренду квартиру в такому мікрорайоні можна, але картку Виду на проживання та реєстрацію адреси отримати неможливо.



Оголошення сподобалося. Грамотно та з розумом складено.

Шкода, що немає пропозицій…



Я не можу сказати орієнтир ціни на таку оренду, не в курсі я, але гадаю, що орієнтиром тут є цифри в діапазоні від 15 000 до 25 000 лір (або гривень, бо курс зараз практично 1:1).



Примітка 2. Слова «з меблями» дуже суттєво звужує пропозиції: в Туреччині як правило квартири здаються порожні без меблів, в такому стані, в якому їх здав Забудовник, тобто квартира готова «все під ключ» з меблями в кухні (включаючи варочну поверхню, витяжку та духову електричну шафу) та меблі в прихожій. Всі інші меблі - питання до орендаря або власника.



Примітка 3. Купити собі таку квартиру - або меншу - в якості «запасного аеродрому» для себе, коханого, для родини, коханої, для батьків, коханих - можна було учасникам цього форуму в 2017-2021 роках, коли вони вільно продавалися за ціною від 34 000 до 54 000$. А витрати на оформлення картки ВНП складали 350$ один раз на 2 роки.