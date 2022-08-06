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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1054105510561057
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 07:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікава стаття на тему Туреччини
https://epravda.com.ua/svit/moskva-na-s ... an-809588/
"Москва на Середземному морі": як Туреччина стала туристичним раєм для росіян
BIGor
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