RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055105610571058
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 10:35

  GALeon написав:https://www.insauga.com/home-prices-are-down-1m-in-these-greater-toronto-neighbourhoods/

Дякую за цей матеріал про ринок нерухомості в Канаді. Цікаво.
Для тих, хто хоче більше інформації, є з таблицями та графіками (посилання нижче).
Головний лейтмотив:
«Дані Канадської асоціації нерухомості (CREA) показують, що базова ціна на вторинне житло, продане по всій Канаді в червні 2025 року, становила 698 000 доларів США, що на 3,7% менше, ніж рік тому.

CREA також повідомила про співвідношення продажів до нових оголошень (SNLR) на рівні 50%, що вказує на збалансованість на національному рівні за червень 2025 року.»
В цілому ринок нерухомості в Канаді в стані стабілізації із рекомендацією купувати.
Є цікаві розділи про те, що може собі дозволити людина, якщо заробляє на рік 100 000 С$.

Для довідки:
а) за повідомленнями наших в Канаді, щоби жити достойно, треба мати таку професію та кваліфікацію, яка дозволяє отримувати 30 С$ за годину (це приблизно 2096*30=62 880 С$).
б) як правило, наші люди в Канаді отримують менше 20 за годину. Діапазон зарплатні в 30…50 С$ є для ліцензованих (!) кваліфікованих людей.
в) підтримую звʼязок з приятелем, який має дуже високу кваліфікацію та зарплатню в діапазоні 60 000…80 000 С$ на рік, то НЕ ШИКУЄ (одинак в Торонто).

Стаття за посиланням нижче містить дуже цікаві дані про ціну приватного будинка для родини (орієнтир ціни - 776 000 С$), для квартири 494 600С$, для оренди - більше 2000 С$ (за місяць).
Цікавим є також на фоні загальноканадського зниження цін на нерухомість та оренду - зростання цін в місті Едмонтон, де українців заїхало дуже багато (родина моєї племінниці мешкає саме там - оренда апартаментів обходиться в 1700 С$).

Посилання на більш ретельну інформацію:
https://www.nesto.ca/home-buying/canadi ... year%20ago.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11134
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4000 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 10:57

Зараз відпочиваємо у Барі. Доволі велике місто. На кожному кроці офіси агентств нерухомості. Ціни від 50 тис. євро за кавалєрку. 3-4 кімнатні починаються від 150 тис. Море 27 градусів. Єдине, що напружує, це сміття на вулицях та хаос на дорогах (але то, здається, усюди в південних країнах так).
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3741
З нами з: 26.02.18
Подякував: 701 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:19

  Gastarbaiter написав:Зараз відпочиваємо у Барі. Доволі велике місто. На кожному кроці офіси агентств нерухомості. Ціни від 50 тис. євро за кавалєрку. 3-4 кімнатні починаються від 150 тис. Море 27 градусів. Єдине, що напружує, це сміття на вулицях та хаос на дорогах (але то, здається, усюди в південних країнах так).

З Барі швидкісний паром і до Албанії і до Греції є. Тож можна зплавати.
Bolt
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1055105610571058
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1051, 1052, 1053
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10528 6537744
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 лип, 2025 08:49
jump
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25328 17130206
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лип, 2025 10:22
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 388259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9272)
30.07.2025 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.