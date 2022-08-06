Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дякую за цей матеріал про ринок нерухомості в Канаді. Цікаво. Для тих, хто хоче більше інформації, є з таблицями та графіками (посилання нижче). Головний лейтмотив: «Дані Канадської асоціації нерухомості (CREA) показують, що базова ціна на вторинне житло, продане по всій Канаді в червні 2025 року, становила 698 000 доларів США, що на 3,7% менше, ніж рік тому.
CREA також повідомила про співвідношення продажів до нових оголошень (SNLR) на рівні 50%, що вказує на збалансованість на національному рівні за червень 2025 року.» В цілому ринок нерухомості в Канаді в стані стабілізації із рекомендацією купувати. Є цікаві розділи про те, що може собі дозволити людина, якщо заробляє на рік 100 000 С$.
Для довідки: а) за повідомленнями наших в Канаді, щоби жити достойно, треба мати таку професію та кваліфікацію, яка дозволяє отримувати 30 С$ за годину (це приблизно 2096*30=62 880 С$). б) як правило, наші люди в Канаді отримують менше 20 за годину. Діапазон зарплатні в 30…50 С$ є для ліцензованих (!) кваліфікованих людей. в) підтримую звʼязок з приятелем, який має дуже високу кваліфікацію та зарплатню в діапазоні 60 000…80 000 С$ на рік, то НЕ ШИКУЄ (одинак в Торонто).
Стаття за посиланням нижче містить дуже цікаві дані про ціну приватного будинка для родини (орієнтир ціни - 776 000 С$), для квартири 494 600С$, для оренди - більше 2000 С$ (за місяць). Цікавим є також на фоні загальноканадського зниження цін на нерухомість та оренду - зростання цін в місті Едмонтон, де українців заїхало дуже багато (родина моєї племінниці мешкає саме там - оренда апартаментів обходиться в 1700 С$).
Зараз відпочиваємо у Барі. Доволі велике місто. На кожному кроці офіси агентств нерухомості. Ціни від 50 тис. євро за кавалєрку. 3-4 кімнатні починаються від 150 тис. Море 27 градусів. Єдине, що напружує, це сміття на вулицях та хаос на дорогах (але то, здається, усюди в південних країнах так).
Gastarbaiter написав:Зараз відпочиваємо у Барі. Доволі велике місто. На кожному кроці офіси агентств нерухомості. Ціни від 50 тис. євро за кавалєрку. 3-4 кімнатні починаються від 150 тис. Море 27 градусів. Єдине, що напружує, це сміття на вулицях та хаос на дорогах (але то, здається, усюди в південних країнах так).
З Барі швидкісний паром і до Албанії і до Греції є. Тож можна зплавати.
Gastarbaiter написав:Зараз відпочиваємо у Барі. Доволі велике місто. На кожному кроці офіси агентств нерухомості. Ціни від 50 тис. євро за кавалєрку. 3-4 кімнатні починаються від 150 тис. Море 27 градусів. Єдине, що напружує, це сміття на вулицях та хаос на дорогах (але то, здається, усюди в південних країнах так).
З Барі швидкісний паром і до Албанії і до Греції є. Тож можна зплавати.
Нах той паром, там квітки по 20$ wizz, летіти 40хв-годину. ЗИ хоча зараз в сезон мабуть складно буде так взяти, весною можна було туди-назад за полтос обернутися
Bolt написав:З Барі швидкісний паром і до Албанії і до Греції є. Тож можна зплавати.
Можна. Тільки навіщо?
Вже тут писав, як відповідь на повідомлення Акурта яке він чомусь видалив, відповідно видалилось і моє. В 19 му році їхав з Іспанії до Албанії. В Італії було два варіанти подальшого руху, або до Барі, Брендізі і на паром до Ігуменіци, а там 40 км до Албанії. Але не знав який порядок придбання квитків на той паром, може заздалегідь треба бронювати. Тож поїхав довшим маршрутом через Словенією, Хорватію, БіГ Черногорию і через всю Албанію з півночі, майже до Греції. Враховуючи, що тільки в Хорватії заплатили за мотель180€, плюс платня дороги і бенз н, то може бути, що паромом було би не набагато дорожче, а комфортніше.
Ну я написав, що ідея цікава, але дорога: 65€ в один бік - в дорозі пором пливе 9 годин. При чому варіантів два: або прибути в Албанію о 22 годині (потрібна ночівля в готелі), або відплити о 23:00 та прибути о 8:00 в Албанію (це сидіти в кріслі всю ніч). Я би так не робив. Чисто щоби пан BIGor на мене не образився - я видалив.
akurt написав:Ну я написав, що ідея цікава, але дорога: 65€ в один бік - в дорозі пором пливе 9 годин. При чому варіантів два: або прибути в Албанію о 22 годині (потрібна ночівля в готелі), або відплити о 23:00 та прибути о 8:00 в Албанію (це сидіти в кріслі всю ніч). Я би так не робив. Чисто щоби пан BIGor на мене не образився - я видалив.
Коли відпочивав в Албанії то лежач и на пляжі бачив, що тільки дот обіду зр два проходило в сторону Ігеменіци(з Італії, а потім щем декільком після обіду. Досить жвавий рух.
Мій приятель , він бортпровод, проїхав зараз через всю європу з зупинками.. Через Чорногорію, потім Вльора (Албанія) . Нарешті зупинився в Саранді. Сказав «воно»)) Я теж вважаю, що якщо вже їхати в Албанію, то чим південніше, тим гарніше. А у Вльорі точно нема чого робити. По цінам сказав що Албанія вдвічі дешевша Чорногорії. Мабуть перебільшує
Hotab написав:Мій приятель , він бортпровод, проїхав зараз через всю європу з зупинками.. Через Чорногорію, потім Вльора (Албанія) . Нарешті зупинився в Саранді. Сказав «воно»)) Я теж вважаю, що якщо вже їхати в Албанію, то чим південніше, тим гарніше. А у Вльорі точно нема чого робити. По цінам сказав що Албанія вдвічі дешевша Чорногорії. Мабуть перебільшує
Реребільшує. Вже минулого року ціни в Саранді були такі, що в Греції дешевше.