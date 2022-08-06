RSS
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Вів 05 сер, 2025 20:11

  Gastarbaiter написав:
  Ana написав:Цікаво..
Ось статистика по Вроцлаву трохи дивує, якщо чесно.. так, наче і велике місто і подалі від боліт, недалеко кордони Німеччини і Чехії, і гори недалеко, наче стільки плюсів, АЛЕ, там часто затоплення / ризики затоплення в тому регіоні, а з нинішніми змінами клімату ризики все більше.. плюс роботи там небагато, все одно по кількості вакансій лідери Варшава і Краков, а ціни Вроцлава майже вже з ними зрівнялись (ну зовсім невелика різниця).

У Вроцлаві багато ІТ. І серед українців він чомусь дуже популярний. Зоопарк шикарний, але в цілому місто виглядає років так на 10-15 позаду Кракова.

Погоджусь, Вроцлав трохи забичений, якщо зайти на якесь старий район комуністичної епохи - то схоже на Україну. Думаю Вроцлав відстає дійсно від Кракова на 10-15 років, Краків від Варшави 15-20 років.
1
П'ят 08 сер, 2025 17:19

Законне переміщення кешу з України в Європу для купівлі неру

Ну що, на власному досвіді ….
Ввідні дані:
Сума кілька десятків тисяч євро
Рахунок (мультивалютний) у польському банку Alior було відкрито зарані в Перемишлі. Чому саме там? Бо по рекомендації знайомих, які цей квест вже проходили. Причому в Кракові без всяких там ПЕСЕЛів (яких у мене ніколи не було) не відкривали, а у Перемишлі відразу і без питань.
Отже, підготовчий етап.
Гроші розміщені в укр. банку (краще кількох), умови безкомісійного зняття виконані (а це важливо, бо деякі банки вимагають щоб вони або відлежались місяць, або прогнати через депозит, і лише тодї зняття без комси)
Тепер квест по зняттю. Мені в Аліорі чомусь сказали, що документам має бути не більше місяця.
Може я не так зрозумів їх англійську, але я виконав цю умову і з кількох банків щодня знімав, за 28 днів я завершив накопичення суми. Всі платіжки по зняттю обовʼязково зберігаються.
Наприкінці зняття берем в банку виписку про рух коштів, довідку про зняття (у деяких жадних банок вона платна) українською і англійською.
Зразу порекомендую Кредобанк, весь повний пакет документів персмен дівчуля підготувала , знаючи що саме треба і все це було безкоштовно.
Через портал ПФ сформував виписку по зарплаті і по пенсії. Чому саме у них? У них є там цифровий підпис.
На всяк випадок забіг в найближчий ПФ і взяв ці роздруківки з мокрими печатками. Це зайняло 10 хвилин . Але їх ніхто не глянув))
Далі потяг Київ - Польща.
Укр.таможня:
Бланк митної декларації скачав з порталу митниці України і роздрукував , заповнив у двох примірниках. Заповнив дома.
Вони взяли собі один примірник, на другому поставили печатки , взяли ще щоденні платіжки про зняття і підсумкові виписки українською , англійську повернули , довідка про доходи їх не зацікавила. Ні укр ні англ
Гроші не перераховували, часу стоянки на таможні було достатньо на все.
Польська таможня:,
На паспортному сказав що маю гроші для декларування, направили до митників, вони дали бланки (мабуть можна скачати , роздрукувати і заповнити зарані, у мене тоді не було, зараз вже є)
Заповнив один примірник, вони поставили печатки і вільний.
Банк:
питання про походження грошей було, надав довідки з ПФ, перекладені на англ і оригінали. Переклад не завірений нотарем , просто бюро перекладів пише що це переклади вони, підшивають і ставлять печатку на перекладеній копіі.
Також взяли довідки про зняття на англ мові. Самі щоденні платіжки залишились у укр таможні, більше вони нікого не цікавили.
Видали довідки про зарахування, в додатку гроші світяться.
Підписуємось, ставимо лайки , коментуємо.
2
П'ят 08 сер, 2025 17:32

Розумна людина і зробила все з розумом, і записала все з розумом.
P.S. Декларацію про ввезення грошей в ЄС для польської митниці дійсно можна і варто заповнити заздалегідь - за 3…5 днів до перетину кордону на сайті Митниці Польщі. Обовʼязково окремо виписати її номер - він зʼявляється на екрані, але чомусь ніде ніяк не зберігається. Потім цей номер повідомити польському митнику - вони самі її роздрукують та поставлять печатки. Один екземпляр заберуть собі, один віддадуть на руки.
Суб 09 сер, 2025 09:53

  Hotab написав:Ну що, на власному досвіді ….
Ввідні дані:
Сума кілька десятків тисяч євро
Рахунок (мультивалютний) у польському банку Alior було відкрито зарані в Перемишлі. Чому саме там? Бо по рекомендації знайомих, які цей квест вже проходили. Причому в Кракові без всяких там ПЕСЕЛів (яких у мене ніколи не було) не відкривали, а у Перемишлі відразу і без питань.
Отже, підготовчий етап.
Гроші розміщені в укр. банку (краще кількох), умови безкомісійного зняття виконані (а це важливо, бо деякі банки вимагають щоб вони або відлежались місяць, або прогнати через депозит, і лише тодї зняття без комси)
Тепер квест по зняттю. Мені в Аліорі чомусь сказали, що документам має бути не більше місяця.
Може я не так зрозумів їх англійську, але я виконав цю умову і з кількох банків щодня знімав, за 28 днів я завершив накопичення суми. Всі платіжки по зняттю обовʼязково зберігаються.
Наприкінці зняття берем в банку виписку про рух коштів, довідку про зняття (у деяких жадних банок вона платна) українською і англійською.
Зразу порекомендую Кредобанк, весь повний пакет документів персмен дівчуля підготувала , знаючи що саме треба і все це було безкоштовно.
Через портал ПФ сформував виписку по зарплаті і по пенсії. Чому саме у них? У них є там цифровий підпис.
На всяк випадок забіг в найближчий ПФ і взяв ці роздруківки з мокрими печатками. Це зайняло 10 хвилин . Але їх ніхто не глянув))
Далі потяг Київ - Польща.
Укр.таможня:
Бланк митної декларації скачав з порталу митниці України і роздрукував , заповнив у двох примірниках. Заповнив дома.
Вони взяли собі один примірник, на другому поставили печатки , взяли ще щоденні платіжки про зняття і підсумкові виписки українською , англійську повернули , довідка про доходи їх не зацікавила. Ні укр ні англ
Гроші не перераховували, часу стоянки на таможні було достатньо на все.
Польська таможня:,
На паспортному сказав що маю гроші для декларування, направили до митників, вони дали бланки (мабуть можна скачати , роздрукувати і заповнити зарані, у мене тоді не було, зараз вже є)
Заповнив один примірник, вони поставили печатки і вільний.
Банк:
питання про походження грошей було, надав довідки з ПФ, перекладені на англ і оригінали. Переклад не завірений нотарем , просто бюро перекладів пише що це переклади вони, підшивають і ставлять печатку на перекладеній копіі.
Також взяли довідки про зняття на англ мові. Самі щоденні платіжки залишились у укр таможні, більше вони нікого не цікавили.
Видали довідки про зарахування, в додатку гроші світяться.
Підписуємось, ставимо лайки , коментуємо.


Кілька десятків тис.євро якось зовсім не багато.
Як ви інші кошти заганяли за кордон та розраховувались за нерухомість ?
Налом ?
Підтримую про кредо. Сам заганяв через Кредо грощі в Україну. Вони найкращі в цьому плані та мають беззаперечну перевогу перед іншими банками.(IBAN)
Суб 09 сер, 2025 10:18

Так, забудовник взяв частину кешем. . Решта - отак в кілька етапів. Ну і мова йшла про майже сотню
Суб 09 сер, 2025 11:40

  Hotab написав:Хомякоид
Так, забудовник взяв частину кешем. . Решта - отак в кілька етапів. Ну і мова йшла про майже сотню


Кеш як вивозили ? В валізі чи через конторки ?
Порадете щось ?
Суб 09 сер, 2025 12:13

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Хомякоид
Так, забудовник взяв частину кешем. . Решта - отак в кілька етапів. Ну і мова йшла про майже сотню


Кеш як вивозили ? В валізі чи через конторки ?
Порадете щось ?

В потягу який кордон проходить транзитом (на Варшаву чи Хелм) ніхто в валізи не заглядає. Собакен може пробігти, але то він не те шукає.
Потяг до Перемишля більш досконало дивляться вже після прибуття в самому Перемишлі. На вокзалі. Ну і по 10кєвро кожному знайомому щоб абсолютно законно, теж варіант.

Ну і дивіться.. Сума в 100кєвро купюрами по 500 (що не проблема знайти в банках і обманках, вони їх радісно віддають) це всього 2 пачки. Вони можуть бути і в кишені, які ніколи не світять і не дивляться. Навіть на автобусних маршрутах, чи автомобільних. Сумки - так, але не кишені. Я не бачу проблеми перевезти кеш. Мені важливіше мати його в Європі саме білим, щоб я його без питань заніс в банк .
Ще ж є оцей варіант.

https://t.me/obmen24Kiev/37243

Інколи там буває всього 0.1..0.5 % за переміщення. День до дня там тариф різний.
Нед 10 сер, 2025 11:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Hotab написав:Сума в 100кєвро купюрами по 500 (що не проблема знайти в банках і обманках, вони їх радісно віддають) це всього 2 пачки. Вони можуть бути і в кишені, які ніколи не світять і не дивляться. Навіть на автобусних маршрутах, чи автомобільних. Сумки - так, але не кишені. Я не бачу проблеми перевезти кеш. Мені важливіше мати його в Європі саме білим, щоб я його без питань заніс в банк .

А Ви мали справу саме з 500 Євро? Бо по свому досвіду вони ще той гемор - в банку їх записували порядковий номер і проводили окрему перевірку - дивляться як на якогось чиновника з україни.
Короче геморні купюри по своєму досвіду - долари з печатками (такі маленькі) і 500 Євро.
Нед 10 сер, 2025 11:21

  BIGor написав:
  Hotab написав:Сума в 100кєвро купюрами по 500 (що не проблема знайти в банках і обманках, вони їх радісно віддають) це всього 2 пачки. Вони можуть бути і в кишені, які ніколи не світять і не дивляться. Навіть на автобусних маршрутах, чи автомобільних. Сумки - так, але не кишені. Я не бачу проблеми перевезти кеш. Мені важливіше мати його в Європі саме білим, щоб я його без питань заніс в банк .

А Ви мали справу саме з 500 Євро? Бо по свому досвіду вони ще той гемор - в банку їх записували порядковий номер і проводили окрему перевірку - дивляться як на якогось чиновника з україни.
Короче геморні купюри по своєму досвіду - долари з печатками (такі маленькі) і 500 Євро.

Ну зо 20 купюр я привіз саме 500-к. І може стільки ж 200-к.
В магазинах проблеми точно будуть (в зоні євро, я маю на увазі). А банки беруть , бо є ж довідки про зняття, про доходи, митні декорації . Принаймні до мене в Аліорі-банк питань не було.
