Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зато в прицентралье! Трамвай по домом! Для ценителей ШРТ и ненавистников автомобилей самое то!
Тут вже як кому, але я би радив купляти з паркомісцем обовязково. В Польщі квартира без паркомісця неліквід. Щодо району - там насправді 5 хв транспортом до Вісли. Є усілякі люксмеди, мак, кфц, бедронка, фітнес ітд. Непоганий район, як для Кракова.
BIGor написав:Щодо району - там насправді 5 хв транспортом до Вісли. Є усілякі люксмеди, мак, кфц, бедронка, фітнес ітд. Непоганий район, як для Кракова.
Чомусь у мене оці нові будинки біля Матечнего та Фабрики Шиндлера стійко асоціюються з бородатими 25-35 річними електросамокатниками та їхніми дівчинами з маленькими песиками. Житло для родини з дітьми (4-5 кімнат та площа від 100 квадратів) у такому районі буде коштувати космічних грошей, а їздити і так по усьому місту доведеться. Я зі своїх "іпєнєй" за 10-20 хвилин можу доїхати машиною у 5 різних супермаркетів, у Мак/КФЦ, до Вісли, у кілька парків, до аеропорта. Таксі до центра 40-50 злотих.
BIGor написав:Щодо району - там насправді 5 хв транспортом до Вісли. Є усілякі люксмеди, мак, кфц, бедронка, фітнес ітд. Непоганий район, як для Кракова.
Чомусь у мене оці нові будинки біля Матечнего та Фабрики Шиндлера стійко асоціюються з бородатими 25-35 річними електросамокатниками та їхніми дівчинами з маленькими песиками. Житло для родини з дітьми (4-5 кімнат та площа від 100 квадратів) у такому районі буде коштувати космічних грошей, а їздити і так по усьому місту доведеться. Я зі своїх "іпєнєй" за 10-20 хвилин можу доїхати машиною у 5 різних супермаркетів, у Мак/КФЦ, до Вісли, у кілька парків, до аеропорта. Таксі до центра 40-50 злотих.
Щось 10-20 хв до Вісли надто оптимістично. Можливо у вихідний літа? Бо бачу що часто автомобілісти долають один квартал за 5 хв. Ну звичайно осінню в час пік.