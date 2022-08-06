RSS
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 22:31

  Hotab написав:BIGor
чого не можна просто опустити трохи ціни - і продажі підуть як по маслу?


Тренують вас))
Щоб ви і в поляндіі нічого не купили)

Я від фліперів нічого купувати не буду. В смітник їх "ремонти".
BIGor
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 06:13

Вітаю шановне панство.
Запронували 100 літній капітальний цегляний будинок за прийнятні кошти.
По будинку є невеликі тріщини.
Власник каже що для будинків такого віку це нормальна річ.
Як важає панство можна купувати так чи краще щамовити технічне обстеження ?
За місяць закінчилось перекладання труб по вулиці. Траншея була в 2 метрах від стін.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 08:17

Експати-халамидники, розгляньте Кенію, Найробі.
Ціни на їжу по більшості позицій в супермаркетах нижче ніж у Києві (на ринках точно ЩЕ дешевше) . По екзотичним фруктам взагалі чудові.
Клімат мʼякий , зараз взимку 25 вдень, 17 вночі, в літні місяці трохи тепліше, але шаленої спеки нема, бо 1650 метрів над рівнем моря.
До чудового побережжя океану трохи проїхати треба, майже 500 км до курорту.
Аеропорт міжнародний (правда нема лоуклстів) .
Послуги розвинені, і недорогі. Наприклад чоловіча стрижка 1.5 дол (хто лисий і не знає, то у Києві за 10 дол стрижуть зараз лише в скляних тераріумах прямо на зупинці, в нормальних від 500 грн)
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:11

Hotab написав:Експати-халамидники, розгляньте Кенію, Найробі.
Ціни на їжу по більшості позицій в супермаркетах нижче ніж у Києві (на ринках точно ЩЕ дешевше) . По екзотичним фруктам взагалі чудові.
Клімат мʼякий , зараз взимку 25 вдень, 17 вночі, в літні місяці трохи тепліше, але шаленої спеки нема, бо 1650 метрів над рівнем моря.
До чудового побережжя океану трохи проїхати треба, майже 500 км до курорту.
Аеропорт міжнародний (правда нема лоуклстів) .
Послуги розвинені, і недорогі. Наприклад чоловіча стрижка 1.5 дол (хто лисий і не знає, то у Києві за 10 дол стрижуть зараз лише в скляних тераріумах прямо на зупинці, в нормальних від 500 грн)
Там медицина існує?
І які шанси в рандомний день на вулиці отримати звіздюлєй, ну просто тому що білий?
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:13

Faceless
Це розвинута Африка. З медициною думаю там нема проблем.
Вірогідність «отримати» існує. Хоча б тому, що на білого як жінки, так і чоловіки дивляться з заздрістю. В першу чергу бо «точно при грошах!». Але треба розуміти по яким районам ходити. В багатих нормально.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:40

  Hotab написав:Це розвинута Африка.


А ви там нафіга? У них своїх літунів немає? При ваи до ООН присмокталися?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:14

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Це розвинута Африка.


А ви там нафіга? У них своїх літунів немає? При ваи до ООН присмокталися?

У нас на Трої і своїх пенсіонерів повно, але і вас прилаштували для чогось 😅
