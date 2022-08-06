Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor Через все місто платний хайвей)) І поряд в нормальному старі безплатні))
Моли зі всякими там брендами, щоправда в основному Китай і Туреччина Вайкікі не мій бренд, але заради футболки для роботи на убой зайшов. Так там все дешевше ніж в київському вайкікі) Автосалони японців Вибір жрачки в супермаркетах як в Сільпо)) Тільки вже все більше дешевше, ніж в Сільпо. За винятком може мʼяса .
BIGor Я купив ще одну в Кракові на Ruczaju, на Червоних Маках. Навіть якщо й буде падіння - сумнівно, що більше ніж на 10-15%. Загалом погоджуюся, що в Польші зараз досить дорогі квартири, але в Західній Європі, ще дорожче. В той же час зарплати йдуть вверх, що теж впливає на ціни.
Вітаю з покупкою. Насправді все можливе, факторів дуже багато - може і курс змінитися, можут і податок катастральний ввести (бюджет дирявий) і ще багато факторів. Особисто активні пошуки припинив десь до кінця осені, живемо в дешевій оренді, так що не парюсь.
BIGor Нам потрібна була більша... порахували, що оренда такої буде дорожче ніж платіж по іпотеці, якщо закинути 20% від вартості. Тому купили, а меншу будем здавати - оренда повинна перекривати платіж по іпотеці. Могли взяти за готівку, але плануємо інвестувати її в інших країнах.
Востаннє редагувалось mixei в Нед 31 сер, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.