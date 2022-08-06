RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1062106310641065>
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:36

BIGor
Через все місто платний хайвей))
І поряд в нормальному старі безплатні))

Моли зі всякими там брендами, щоправда в основному Китай і Туреччина
Вайкікі не мій бренд, але заради футболки для роботи на убой зайшов. Так там все дешевше ніж в київському вайкікі)
Автосалони японців
Вибір жрачки в супермаркетах як в Сільпо)) Тільки вже все більше дешевше, ніж в Сільпо. За винятком може мʼяса .
Hotab
 
Повідомлень: 16059
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2477 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Hotab написав:все дешевше

Це ж мій слоган!!!!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:36

  Hotab написав:BIGor
Через все місто платний хайвей))
І поряд в нормальному старі безплатні))

Моли зі всякими там брендами, щоправда в основному Китай і Туреччина
Вайкікі не мій бренд, але заради футболки для роботи на убой зайшов. Так там все дешевше ніж в київському вайкікі)
Автосалони японців
Вибір жрачки в супермаркетах як в Сільпо)) Тільки вже все більше дешевше, ніж в Сільпо. За винятком може мʼяса .

Ну от наобум вибрав панораму Найробі
https://www.google.com/maps/@-1.2836571 ... FQAw%3D%3D

Де там Сільпо і мол? З того що інше дивився - то це ще лакшері район.
Зображення
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10127
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:59

  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor
Через все місто платний хайвей))
І поряд в нормальному старі безплатні))

Моли зі всякими там брендами, щоправда в основному Китай і Туреччина
Вайкікі не мій бренд, але заради футболки для роботи на убой зайшов. Так там все дешевше ніж в київському вайкікі)
Автосалони японців
Вибір жрачки в супермаркетах як в Сільпо)) Тільки вже все більше дешевше, ніж в Сільпо. За винятком може мʼяса .

Ну от наобум вибрав панораму Найробі
https://www.google.com/maps/@-1.2836571 ... FQAw%3D%3D

Де там Сільпо і мол? З того що інше дивився - то це ще лакшері район.
Зображення

Сьогодні пів дня гуляв))
Зовсім інші картини
Відкрийте фото на сторінці в Гуглі ось цього мола

https://maps.app.goo.gl/cJYYEByCJAjDDRe1A?g_st=ipc

Це не Варшавські моли, не сперечаюсь.
Але для Африки це пристойно
Hotab
 
Повідомлень: 16059
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2477 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:26

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor
Через все місто платний хайвей))
І поряд в нормальному старі безплатні))

Моли зі всякими там брендами, щоправда в основному Китай і Туреччина
Вайкікі не мій бренд, але заради футболки для роботи на убой зайшов. Так там все дешевше ніж в київському вайкікі)
Автосалони японців
Вибір жрачки в супермаркетах як в Сільпо)) Тільки вже все більше дешевше, ніж в Сільпо. За винятком може мʼяса .

Ну от наобум вибрав панораму Найробі
https://www.google.com/maps/@-1.2836571 ... FQAw%3D%3D

Де там Сільпо і мол? З того що інше дивився - то це ще лакшері район.
Зображення

Сьогодні пів дня гуляв))
Зовсім інші картини
Відкрийте фото на сторінці в Гуглі ось цього мола

https://maps.app.goo.gl/cJYYEByCJAjDDRe1A?g_st=ipc

Це не Варшавські моли, не сперечаюсь.
Але для Африки це пристойно

Зразу, навпроти того молу, там базар якійсь, ось де усі.
Water
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:22

BIGor Я купив ще одну в Кракові на Ruczaju, на Червоних Маках. Навіть якщо й буде падіння - сумнівно, що більше ніж на 10-15%. Загалом погоджуюся, що в Польші зараз досить дорогі квартири, але в Західній Європі, ще дорожче. В той же час зарплати йдуть вверх, що теж впливає на ціни.
mixei
 
Повідомлень: 22
З нами з: 13.05.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:11

  mixei написав:BIGor Я купив ще одну в Кракові на Ruczaju, на Червоних Маках. Навіть якщо й буде падіння - сумнівно, що більше ніж на 10-15%. Загалом погоджуюся, що в Польші зараз досить дорогі квартири, але в Західній Європі, ще дорожче. В той же час зарплати йдуть вверх, що теж впливає на ціни.

Вітаю з покупкою. Насправді все можливе, факторів дуже багато - може і курс змінитися, можут і податок катастральний ввести (бюджет дирявий) і ще багато факторів. Особисто активні пошуки припинив десь до кінця осені, живемо в дешевій оренді, так що не парюсь.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10127
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:34

  mixei написав:BIGor Я купив ще одну в Кракові на Ruczaju, на Червоних Маках. Навіть якщо й буде падіння - сумнівно, що більше ніж на 10-15%. Загалом погоджуюся, що в Польші зараз досить дорогі квартири, але в Західній Європі, ще дорожче. В той же час зарплати йдуть вверх, що теж впливає на ціни.

В Кракові є чим дихати?
UA
 
Повідомлень: 9659
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:27

BIGor Нам потрібна була більша... порахували, що оренда такої буде дорожче ніж платіж по іпотеці, якщо закинути 20% від вартості. Тому купили, а меншу будем здавати - оренда повинна перекривати платіж по іпотеці. Могли взяти за готівку, але плануємо інвестувати її в інших країнах.
Востаннє редагувалось mixei в Нед 31 сер, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
mixei
 
Повідомлень: 22
З нами з: 13.05.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:31

UA Раніше було гірше, але останні два-три роки може 2 рази було щось схоже на смог. Тому не так срашно. В тому ж Закопане - гірше.
mixei
 
Повідомлень: 22
З нами з: 13.05.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1062106310641065>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1056, 1057, 1058
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10572 6574058
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 сер, 2025 10:02
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17178537
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 388623
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.