Я вже купу квартир рахував оренда vs іпотека - перекриває коли тільки 50% перший внесок, або іпотека має бути десь під 3%. Можливо Ви знайшли якийсь прикольний варіант/дешевший кредит - може бути.
Додано: Нед 31 сер, 2025 19:39
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:40
BIGor Квартира стояла на продаж майже рік і теж була в кредиті. Попередні власники купили також в кредит дім за Краковом і були більш схильні на торг. Тому калькуляція з нашим кредитом і першим внеском нам підійшла.
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:04
А скільки вийшло виторгувати в відсотках якщо не секрет? І якщо квартира продавалась рік - може вона неліквід чи з якимись великими недоліками?
