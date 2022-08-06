RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1063106410651066
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 23:57

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Сьогодні базову ставку у Польщі знизили ще на 0,25%.

Потужно! Чекаємо черги в ОП з завтрашнього дня.
Насправді зараз в українців в Польщі такі настрої

Ну, можна і так подивитися на ситуацію: "українські кур'єри масово залишають Польщу, навіть зниження ставки не врятує місцевий ринок нерухомості!".

Так а діло не в курєрах, їдуть люди різних професій. В мене навіть в колі спілкування такі є що поїхали далі на захід. Але варто зауважити, вони виїхали або раніше або тоді як тільки-тільки починалася ця антиукраїнська істерика і пропаганда.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10133
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:36

Інвестиція вересня 2017 року в нерухомість за кордоном...

Вчора зі мною звʼязався голова ОСББ мого будинка в Анталії (в будинку 19 квартир) та спитав, коли я приїду в свою квартиру?
Напевне буду 22 жовтня (вже купив авіаквитки через Базель), а можливо ще один раз прилечу на двійку тижнів десь 19 вересня.

Повідомив, що сусідська квартира (двері-в двері) черговий раз перепродана (квартира 1+1, четвертий поверх 6-ти поверхового будинка).
Цього разу за 4 500 000 лір або за 110 000$.

Далі виникла цікава подія.
Про цю новину я написав свому приятелю, який купив майже таку за рогом вулиці в Анталії.
Нагадав, що у вересні 2017 я купував свою за 172 000 лір - і це було тоді 49 500$.
За таку саму ціну купили і сусіди.
Несподівана думка від мого приятеля була така (цитую):

«Квартира та же, следовательно, доллар девольвировал в 2,2р.».

Я реально не очікував саме такої думки.
Мені вона здалася і цікавою, і несподіваною.

От цікаво: така динаміка ринкової ціни квартири про що свідчить:
Варіант А: за 8 років (2025-2017=8) долар девальвував в 2,2 рази.
Варіант Б: вдала інвестиція і через 8 років буде вдалою інвестицією.
Варіант В: все залежить від країни знаходження інвестицііі в нерухомість, фактично (….).

Яка ваша думка, панове фінансисти, економісти та інвестори: варіант А, Б, В, можливо Г та Д буде?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4019 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Яка ваша думка
Треба враховувати і амортизацію. Ото у нас тут на ПОХє якось обраховують все це через 200 арендних плат ))
А оцінка динаміки для мене це більше п. Б, хоча інвестиція -- це більше про примноження коштів, тобто в кінці-кінців це (пере)продаж, для якого треба підгадати умови не тільки минулої купівлі, а й самого продажу... От може ще чуток потягнете з продажем і... (стара) хата буде коштувати вже 45 вбитих прeзиків (ттт) 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 05.05.21
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
  #<1 ... 1063106410651066
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1057, 1058, 1059
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10581 6579511
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 12:03
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17181016
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 388637
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14813)
05.09.2025 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.