Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:31

Дякую за відповідь. Цікаві думки.



1. Про амортизацию вірно. Але є але.

Коли я купував квартиру, то передивився десь 20 або більше. Коли треба було прийняти остаточне рішення - подзвонив сусіду навпроти - така сама квартира. Відкрив турок років 55...60.

Ми спитали: як йому в цьому будинку? Він відповів, що довго шукав, вибрав саме цей, мешкає в цьому будинку вже 6 місяців і нічого не сталося. Зауважень не було (новобудова).

Нагадаю, що в Туречичні квартири здаються "під ключ" - повністю готові - докупити треба ліжка, диван, стільці стіл. Встановити кондиціонери (зараз навіть з кондиціонерами здають).



Ну ось про амортизацію в мене:

а) важко повірити, і вже була навіть "революція" серед власників із спробою змістити голову ОСББ (мешкає в нашому будинку), але такий працьовитий дядько, що і пір"їнку здуває з будинка. Все доглянуто вчасно ремонтується, вчасно всі технічні обслуговування. Ось попався такий дядько цікавий - і ще в штаті є на 1/2 ставки найманий працівник також. Цей підстригає газони, дерева, виноград, миє двічі на тиждень подвірʼя та під"їзд. б) Дублікат моїх ключей є у голови ОСББ. в) За 8 років (я правда останній рік не жив) я перефарбував сам всі стіни в квартирі валиком та білою фарбою. Два рази в кухні ремонтував систему підйому дверцят полиць (виходять з ладу амортизатори). г) Один раз за 7 років вибило "пробки" не тільки в квартирі (пакетники), а й на першому поверсі у головній щитовій - але я сам винний - залив кавою всю кавоварку (прогледів). Один раз в спальні зіпусувався механізм підйому зовнішніх жалюзі - замінив (дешево обійшлося).

Я би сказав, що амортизація дорівнює нулю. Дуже за будинком та квартирами доглядають: ось до кінця вересня ще буде працювати плавальний басейн для мешканців.



2) З приводу ціни. Я знаю і вірю, що в нерухомості працює "синусоїда" цін. У вашому тексті теж про це мова йде.

Всі з нею стикалися: в 1999 році шеф почав продавати квартиру 100 кв. м перед від"їздом в США за 100 000 доларів (за такою ціною продав за 1/2 роки до того сусід його). А продав за 26 000 (двадцять шість тисяч) доларів. 100 000 = 26 000. Здається в тому ж 1999 році 3-к квартири в обласних центрах можна було купити по 5 500 доларів.

А в 2007 році за мою 1 к квартиру для орендарів давали 70 000 доларів. А купував я її по 400 доларів квадрат. А ще через 3 роки ЛЕДВЕ продав за 54 000 доларів. Зараз в тому районі 26 000...34 000.

Під моєю колишньої інвестиційною квартирою - квартира племінниці - зараз виїхала в Німеччину - сказала що після "прильоту" не залишилося жодної шибки, а в будинках навпроти "зрізало" всі балкони...



Так ось розкрию правду про синусоїду в Анталії:

- влітку 2021 року ціни впали так, що я міг тільки повернути свої гроші; тобто десь до рівня 50 000...55 000 доларів.

- восени 2021 ціни раптом почали зростати - поступово - а в листопаді приїхала подруга жінки з Німеччини - здивувала нас цінами в Дюссельдорфі (10 000 євро за квадрат) та хотіла купити нашу квартиру. Тоді ми озвучили вже ринкову ціну в 65 000 євро. Вона б і купила, але тільки в КРЕДИТ від німецького банку. Ми не погодилися.



- в 2022 почалася жахлива війна і ціни пішли уверх. Зростання йшло приблизно до травня 2023 року - і РЕАЛЬНО на мене працювали 2 рієлтора і було багато переглядів за 150 000 доларів США.

Ось тоді був максимум у синусоїди. Це період з жовтня 2022 до травня 2023 року. В силу сімейних причин я не міг тоді продавати, але в червні 2023 підготувував на продаж - реально було багато переглядів - але "поїзд вже пішов" і почала синусоїда відходити вниз від максимума.

Мій голова ОСББ говорив, що є покупець за 135 000 доларів. Я дотягнув до жовтня здається - подзвонив та сказав, що погоджуюся віддати не за 150 000, за 135 000 - а голова ОСББ сказав, шо "Покупець випарився"...

Ось така вона - РЕАЛЬНА синусоїда.

Оскільки - я моніторю - ринкова ціна на мою квартиру попередній рік падала до 100 000 доларів (нижче не було) то зараз 110 000 - виглядають цілком нормально.



Чесно кажучі, в мене є де жити - і я не один раз думав, продати чи ні - і не прийду до остаточної думки.

Зігріває факт володіння квартирою на курорті...

Зараз сезон і хочеться злітати на двійку тижнів - туди та назад 220 євро - ніяк не вирішу.

Завтра їду побовтатися на Атлантичний океан - Біскайська затока...