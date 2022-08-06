RSS
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ціна оренди квартири в цьому місці за даними Airbnb на місяць складає від 1200 до 1600 євро.

оренда Airbnb - це вже бізнес, зі своїми податками державі, комісіями самому Airbnb, прибиранням, простоями, пранням білизни ітд.

  akurt написав:Для довідки - багато це чи мало 864,88 євро на місяць: подруга пана Максима працює медичною сестрою та заробляє близько 3 000 євро на місяць чистими.
За її словами з 3 000 євро щомісяця вона може відкласти не менше половини.
Приятель пана Максима пан Віталій працює на будові, за минулий місяць в нього була зарплата 4.500€ нетто. він сказав: "Знаю людей які мають 5000/5500€ нетто в місяць, корочше той, хто шукає - той знаходить..."

Цікаво, з податками Німеччині в 40% виходить медсестра має 6 тис Євро, а будівельник 9-11 тис Євро?
BIGor
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:16

  BIGor написав:Цікаво, з податками Німеччині в 40% виходить медсестра має 6 тис Євро, а будівельник 9-11 тис Євро?

Ну я навів правдиві имена та ті цифри, що вони говорили. А говорили саме із застосуванням слова "нетто".
Ось офіційні дані: "Entgelt für den Beruf: Krankenschwester/-pfleger
Das untere Quartil liegt bei 3.870 € und das obere Quartil beträgt 4.849 €."
Там наведено цифри саме для Баварії: медіанна зарплатня 4 380 євро.
Я не знайомий з податковою практикою в Німеччині, але навіть якщо податок на таку зарплатню складає 40%, то майже попадеш на озвучену вище цифру.
Це кваліфікована медична сестра.
Джерело:
https://web.arbeitsagentur.de/entgeltat ... 0%E2%82%AC.

Та квартира дійсно куплена людиною під оренду.
В будь-якому випадку - ціна іпотеки в 850 євро на місяць за 3-к квартиру досить пристойна/помірна.
Такі самі гроші платить мій приятель в Бельгії - правда не за к 3-к квартиру (коли я сказав "квартира" - він навіть образився - а приватний будинок на сході Бельгії).
Він до речі робить приблизно так, як той пан в Німеччині:
- свій таунхауз в Ірландії здає за 850 євро.
- саме цими грошима покриває іпотеку в Бельгії.
Схема вдома - нічого нового.
В результаті: його таунхауз в Ірландії виріс в ціні за менше, ніж 10 років, з ціни в 75 000 євро до 300 000...325 000 євро - і він забезпечує комфортне БЕЗОПЛАТНЕ проживання у власному будинку в Бельгії.

Цифри з Airbnb я навів чисто для орієнтиру і тому що легше було отримати інформацію.
Мені самому було цікаво, чи зможе він перекрити іпотеку здачею в оренду.
akurt
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

У Німеччині, як скоріш за все і у інших країнах, на зарплату нетто впливає купа факторів: родинний стан, наявність/відсутність дітей/зарплата чоловіка/наявність інвалідності...
Здача нерухомості у Німеччині це дуже важкий і непередбачуваний бізнес. Я вже наводив приклади знайомого, у якого орендарі то відмовлялися платити оренду, то ще якась біда була. Орендодавець, порівняно із орендарем, є беззахисним від, недай Бог, злодюжок
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:55

Мабуть ви маєте райію.
Я не знайомий з податковою системою Німеччини.
akurt
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:15

"Ангельське число 118"
(або приколи нумерології)

Звісно, я не вірю у прогнози гадалок, відкриття та чудеса нумерології, але несподівано дізнався що саме число 118 вважається в нумерології "ангельським": послання, яке закодоване в числі 118, відноситься до сфери грошей та розвитку особистості і говорить про те, що не виключено, що перший крок, який ви зробите в напрямку особистісного зростання, відкриє вам шлях до великих грошей.

Ну це ж треба, подумав я ознайомившись із свіжими цифрами Інституту статистики Туреччини, які містять інформацію про інвестиції іноземців в нерухомість цієї країни за підсумками серпня 2025.
Цифра 118 присутня аж тричі...
Зображення

Для довідки:
В серпні 2025 року іноземцями було куплено 1 810 квартир.
В серпні 2024 року іноземцями було куплено 2 257 квартир.
В серпні 2023 року іноземцями було куплено 3058 квартир.

Джерело: https://www.tuik.gov.tr/
akurt
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 21:53

akurt https://youtube.com/shorts/6p2OdYb4TnE? ... cXNVypvlQ3 правда ?
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 00:30

Теоретично правда.
Це не є масовим варіантом в Туреччині, але таке є.

Дійсно, Права орендаря вищі за Права орендодавця.
Просто якщо ти хочеш колотити бабло з оренди, то маєш вивчити і Правила.

А вони відрізняються від українських:
- хочеш виселити орендаря - будь ласка - за 45 діб до закінчення дії Договору - лист, завірений нотаріусом про припинення дії договору. Теоретично він безстроковий. Тут все логічно, бо нотаріус забезпечив дію Договору. Розірвання - через нотаріуса.
- пропустив термін - це на руку орендарю - він живе ще 1 рік.
- хочеш підняти ціну - будь ласка - але не вище за затверджений рівень інфляції (здається в 2025 році це 43%.). Якщо вище - то незаконно і орендар має право не виконувати.

І орендарю, і орендоавцю треба знати закони країни, де колотиш бабло, та виконувати їх.

Не можу розкривати ім"я, але один із наших форумчан мешкає в Анталії з травня 2021 року - платить за оренду 2+1 (трикімнатна) не більше 250 доларів.
Це при ринковій в 900.

Каюсь: на початок його пригод я підтимував та надавав юридичні поради - орендодавець мешкає у Франції (Париж).
Але зараз я його НЕ підтримую - "наглість - друге щастя" - повинно мати межі - але він так продовжує йти - і в серпні оформив продовження Виду на проживання в Туречичні над підставі Договору оренди ще травня 2021 року...
Гадаю, що орендодавець в шоці - але нічого вдіяти не може.

P.S. В цілому це НЕ є масовим явищем в Туреччині.
akurt
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 16:24

Нерухомість за кордоном, або Україна як зачарована територія з талановитими людьми

В неділю один український художник - навіть не підозрюючи про це - привів нас в палац одного французького майже маркіза.
Його палац та історія життя 87-и річного маркіза поруч з картинами українського майстра змусили трохи замислитися саме над тим, як це так відбувається чи відбулося, що нащадки того, хто поклав початок династії родини ще в 1664 році живі здорові, мають спадщину, яку зберегли та примножили, і є кому успадкувати далі?

Що у Франції не так або що в Україні з тим не так?

Скажу відразу, що палац житловий, це не музей, і відвідати його за спеціальним приватним запрошенням українській діаспорі дозволили тільки вчора і тільки один раз.
Ось палац:
Зображення
Це приватна власність. Не вкрадена у держави. Не побудована за вкрадені гроші.

У цієї приватної власності є на сьогодні реальний живий власник та є нащадки.
Скажу навіть, що замок не просто знайти, його адреса особливо ніде та ніяк не афішується, заїзд з траси зовсім непомітний.
Люди не виставляють своє багатство на показ. Скромно. Це вам не Конча-Заспа або інші прикиївські маєтки, гроші на які впали з неба.
І які більші за Версаль.

Було дуже зворушливо: моє авто з українським номером серії ВС (Львів) заїхало в парк палацу, нас вже чекали: господар (йому 87 років), його дочка та спадкоємець - це племінник його іншої дочки, син сестри пані, яка нас зустрічала разом з батьком. Хлопець років 20.
Відразу 3 (!) покоління!

Моє авто - я й не хотів - було припарковано прямо на чудовому зеленому газоні. На березі приватного озера, де була така кількість качок та гусей, які бавилися у воді, що можна було подумати, що я в зоопарку.

Француз 87 років говорив виключно французи кою, а ось його дочка - приємна худорлява пані років 55 - дуже гарною англійською. Була для нас перекладачем слів батька. А я - перекладачем на украінську….

Саме цікаве - це не колекція картин французського художника українського походження, а генеалогічне дерево родини на фоні історичних подій на зламах розвитку Франції.

Про цього українського художника я на свій сором ніколи раніше не чув: Віктор Мусі народився в СРСР, в місті Кременчук — УРСР. З 1974 по 1978 рік навчався в Кременчуцькій художній школі — акварель, скульптура. У 1982 році Віктор Мусі закінчив та отримав «Диплом з відзнакою» Харківського державного художнього училища (ХДХУ). Учасник багатьох виставок та дизайнер досить відомих об ʼєктів. Зараз мешкає в Парижі.

Так ось: історію родини та історію всього людства накладено на генеалогічне дерево цікавої родини.
Особливо цікаво співставити події у Франції з подіями в цій родині.
Хоча династія бере початок ще з 1664 року, і відомі всі імена - чоловіків та їх жінок, найцікавішим є рік побудови палацу: людина отримала право побудувати палац та землю для цього після перемоги над «узурпатором»: палац було збудовано в 1816 році.
Першого власника після перемоги над узурпатором було обрано в місцевий парламент. Депутатом.

Палац спочатку був ще площею втричі більшим за сучасний вигляд: щойно закінчилися наполеонівські війни та палац починався як оборонна споруда з всілякими стінами та брамами. Роками - з інтервалом в 20 років - новим поколінням - перебудовувався, змінюючи стиль з прагматичної оборонної скульптури на багатоповерховий палац - менший площею, але більш високий у височінь.
Найбільше живий нащадок пишається панами AYLIES Severin (1798-1875) та його сином AYLIES Charles (1845-1926). Зверніть увагу на дати життя.
Перших з двох народився у рік початку «Великої французької революції».
Другий очолював всю аграрну (!) спільноту півдня Франції.
І вніс величезний внесок в розвиток цієї агропромисловості: це завдячуючи йому зараз весь південь Франції займається вирощуванням - не колгоспами - а фермерами - пшениці, кукурудзи, соняшника та в меншій кількості - сої. А це тягне за собою вирощування качок, в меншій степені курей, але в більшій степені великої рогатої худоби.
А бачили б ви тих фермерів: молоді люди - я особисто знаю одного - йому 35 років, двоє дітей 6 та 9 років та купа (!) власної (!) сільськогосподарської техніки. Між іншим: поливні (!) поля під кукурудзу та соняшник!
Все літо мотався по своїх полях як Шумахер!
А ви б бачили ту поливочну систему! ХХІ сторіччя! З усім на сотнях га справляється сам!

Так ось: історія родини накладається на не таку вже просту історію Франції.
Коли була «Велика французька революція»?
В 1798-1799 роках. Скільки років в буремні революційні часи прожив батько згаданого вище пана на імʼя Severin? А ось роки життя: 1767-1839.
Що було тоді у Франціі?

Велика французька революція (1789-1799);
Перша французька республіка (1792-1804);
Перша Французька імперія за Наполеона (1804—1814);
Реставрація Бурбонів при Людовіку XVIII та Карлі X (1814-1830);
Липнева монархія при Луї-Філіппі I (1830-1848);
Друга республіка (1848-1852);
Друга імперія за Наполеона III (1852—1871);
Перші десятиліття існування Третьої республіки (1871-1914).
І що: люди були пограбовані, знищені, майно конфісковане, а самі вони розстріляні на Соловках чи в жахливому таборі катування «Сандармох»?

Зовсім ні: в кожній родині було по 3-5 дітей і кожна родина збільшувала добробут: розширяли парк, перебудовували палац, добудовували господарські споруди, розчищали ставки та озера.
Саме цікаве в родині - на мій розсуд - відбулося за часів хазяїна будинка пана AYLES Charles. Бог дав йому трьох дочок (перша народилася, коли йому було 32), але не дав синів.
Перша з дочок вийшла заміж за хлопця з гарний родини, одне прізвище чого варто: DANEY DE MARSILLAC по імені Jean. Як писав Котлярнвський про іншого пана - іменем «Еней»: «Еней був парубок моторний!» так ось цей Жан був на 4 роки старшим за свою наречену і зрозумів, що треба брати - образно - «бика за рога».
Від нього народилося 5 дітей! Прожив майже 90 років.
Кому перейшов палац? Йому та його синам…
Відбулася зміна прізвища власників…

Власниками палацу стала родина з прізвищем DANEY DE MARSILLAC:
- спочатку син Raymond (батько його помер в 1942 році, мама пережила батька на довгих 35 (!) років і померла у віці важко повірити - 100 (!) років).
- син Раймонда - Louis - 1938 року народження.

Ось він власною персоною нас і зустрічав.
Дядько здоровий так що можна позаздрити.
87 років - а бігав парком, показуючи нам дивні дерева, платанові алеї, потім завів у свій палац, де показував, яким були приміщення раніше, як він займався реставрацією та підтримкою батьківського будинка, та…
…Та як він любить картини українського художника…

Мені соромно: я не знав його творів раніше. Не знаю, чи можна робити публікацію, але ось ця картина мері сподобалася найбільше.
Там дуже цікаві кольори.
Зображення
Залишати цю родину було трохи сумно.
До речі, спадкоємець - племінник дочки власника так нагадував дʼАртаньяна, що хоч зараз запрошуй для зйомок нового серіалу.
Так ось: залишати цю родину було трохи сумно.
Ну що воно в тій Франції пороблено, що не крали, не привласнювали, не розстрілювали на вулицях міст своїх громадян та громадянок, а працювали покоління за поколіннями на добробут нації? Не крали гроші з «жомової ями», не приватизували Київський річковий порт, не влаштовували на «роботу» в конституційний суд країни жінку, щоби вона отримувала 380 000 гривень пенсії (на місяць). Не знайшли ми ні «плінтусів прихованого монтажу», ні «модних МОПів», ні автівок - як зараз на вулицях України - вартістю по 600 000€.
Мені скидалося на очі, що на першому поверсі давно вікна просять підфарбувати/оновити лак/просочення, а шпалери де-не-де вже давно просять їх замінити… але газони та парк вилізано реально «язиком». А гуси та качки в озері не бояться «туристів»…
Можливо, щось їдять інше?
Щось їдять погане?
akurt
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Оплески пану Товстому за чергову главу девʼятнадцятої частини «Війни та миру»!
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:11

Дякую із уточненням:
Не «Товстому» - не було таких письменників. Був Лев ТоЛстой та Олексій ТоЛстой.
Ще уточнення: оригінальна назва роману Льва Толстого: «Война и міръ».
І це величезна різниця! Тому що в 1867 році друге слово мало не сучасне значення - а назву суспільства, яке складається з людей.
Таке суспільство мало назву словом «міръ» як спільнота людей.
А не як стан знищення цих людей.

До речі: після 7 діб коми прийшов до тями поранений на фронті син приятелів. Щойно жінка говорила з його мамою.
Був «на передку». Зараз в одному з госпіталів України.
Прогноз для бійця позитивний. Лікарі госпіталю в Україні - молодці!

P.S. Можете поставити мені «+» за реальний експромт.
akurt
Powered by phpBB.