Щось ніхто не хоче відповісти на запитання Модератора, то спробую я.
Частина 2. Можливо, не складніше купувати нерухомість у Франції
. Просто процес розтягнутий у часі як правило на три місяці.
Більше захищені як Продавець, так і Покупець. У Покупця є час не зробити помилку.
Від іноземця потрібний тільки закордонний паспорт - навіть без перекладу. НІЯКИХ інших документів НЕ треба. Французький ІНН оформить пізніше нотаріус сам.
Спочатку у нотаріуса укладається попередня Угода. Це досить великий за обсягом документ, в якому зазначені всі абсолютно особливості нерухомості, навіть до того, коли останній раз очищено димохід каміна.
Іноземцю текст Угоди спочатку надсилається нотаріусом для ознайомлення. Потім в присутності нотаріуса зачитує текст перекладач. Процедура може продовжуватися 1……1,5 години.Ціна продажу записується зі слів Продавця (!).
Після цього сторони розходяться на 3 місяця!
За цей час:
- нотаріус повідомляє місцеву мерію про можливу зміну власника;
- мерія на протязі 2-х місяців має право спрямувати зауваження або висловити бажання пріоритетного (!) викупу нерухомості в інтересах громади - для жителів населеного пункту.
- нотаріус ретельно перевіряє, чи немає якихось претендентів на нерухомість та чи немає обмежень;
- Покупець вносить завдаток в сумі 5...10% від суми угоди з правом відмовитися на протязі 10 діб (час на роздуми!!!!!!!); при відмові на протязі 10 діб - всі гроші повертаються Покупцеві! Повертає нотаріус, а не Продавець.
- на відміну від різних інших варіантів Покупець не передає ніякі гроші Продавцеві
, а передає виключно нотаріусу
(перераховує на рахунок нотаріуса в банку).
- Продавець отримає гроші виключно від нотаріуса після підписання остаточного тексту Угоди. Тобто схема така: гроші Покупця - рахунок нотаріуса в банку - укладання остаточної Угоди рахунок Продавця в банку. Ніякої готівки та перерахунку грошей.
- сторони (Продавець та Покупець) можуть проводити за допомогою нотаріуса процедуру в он-лайн режимі (!), тобто ОСОБИСТО взагалі не зустрічаючись;
- ще цікава особливість: якщо в схемі є рієлтор, він НЕ отримує (!) ніяких грошей від Покупця. Це виключно приватна Угода між Продавцем та рієлтором. Але суму винагороди покупець при бажанні може дізнатися «для інтересу» у нотаріуса (щоби оцінити наскільки ріелтор добре з ним працював). Така сума може бути доволі суттєвою: 5…8% від ціни нерухомості. Покупець ніяк не втручається в їх особисту справу.
- нотаріус виконує основну юридичну та формальну роботу, його винагорода складає фіксовану ставку в 8%. Ось ці гроші на рахунок нотаріуса сплачує Покупець.
- ніяких податків на купівлю нерухомості Покупець не сплачує.
На момент підписання остаточної угоди Покупець повинен тільки оформити Поліс страхування нерухомості (орієнтовно 500...600 євро за рік). В момент оформлення Угоди Покупець повинен сплатити щорічний податок на нерухомість - причому тільки в пропорційній до кількості днів володіння в поточному році (із 365 днів в році) - свою частку. Так само відповідну частку сплатить Продавець.
- після укладання Угоди та банківських розрахунків проходить приблизно місяць, коли нотаріус проводить остаточну реєстрацію Права власності та надсилає Покупцеві поштою основний документ - як власнику нерухомості.
Я би тут звернув особливу увагу на процес розрахунків: виключно банківські перекази з рахунка на рахунок без всякої готівки.
Вдалих інвестицій!