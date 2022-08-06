Додано: Нед 28 вер, 2025 16:35

Просто процес розтягнутий у часі як правило на три місяці.

Ціна продажу записується зі слів Продавця (!).

передає виключно нотаріусу

Покупець ніяк не втручається в їх особисту справу.

ніяких податків на купівлю нерухомості Покупець не сплачує.

Щось ніхто не хоче відповісти на запитання Модератора, то спробую я.Частина 2. Можливо, не складніше купувати нерухомістьБільше захищені як Продавець, так і Покупець. У Покупця є час не зробити помилку.Від іноземця потрібний тільки закордонний паспорт - навіть без перекладу. НІЯКИХ інших документів НЕ треба. Французький ІНН оформить пізніше нотаріус сам.Спочатку у нотаріуса укладається попередня Угода. Це досить великий за обсягом документ, в якому зазначені всі абсолютно особливості нерухомості, навіть до того, коли останній раз очищено димохід каміна.Іноземцю текст Угоди спочатку надсилається нотаріусом для ознайомлення. Потім в присутності нотаріуса зачитує текст перекладач. Процедура може продовжуватися 1……1,5 години.Після цього сторони розходяться на 3 місяця!За цей час:- нотаріус повідомляє місцеву мерію про можливу зміну власника;- мерія на протязі 2-х місяців має право спрямувати зауваження або висловити бажання пріоритетного (!) викупу нерухомості в інтересах громади - для жителів населеного пункту.- нотаріус ретельно перевіряє, чи немає якихось претендентів на нерухомість та чи немає обмежень;- Покупець вносить завдаток в сумі 5...10% від суми угоди з правом відмовитися на протязі 10 діб (час на роздуми!!!!!!!); при відмові на протязі 10 діб - всі гроші повертаються Покупцеві! Повертає нотаріус, а не Продавець.- на відміну від різних інших варіантів, а(перераховує на рахунок нотаріуса в банку).- Продавець отримає гроші виключно від нотаріуса після підписання остаточного тексту Угоди. Тобто схема така: гроші Покупця - рахунок нотаріуса в банку - укладання остаточної Угоди рахунок Продавця в банку. Ніякої готівки та перерахунку грошей.- сторони (Продавець та Покупець) можуть проводити за допомогою нотаріуса процедуру в он-лайн режимі (!), тобто ОСОБИСТО взагалі не зустрічаючись;- ще цікава особливість: якщо в схемі є рієлтор, він НЕ отримує (!) ніяких грошей від Покупця. Це виключно приватна Угода між Продавцем та рієлтором. Але суму винагороди покупець при бажанні може дізнатися «для інтересу» у нотаріуса (щоби оцінити наскільки ріелтор добре з ним працював). Така сума може бути доволі суттєвою: 5…8% від ціни нерухомості.- нотаріус виконує основну юридичну та формальну роботу, його винагорода складає фіксовану ставку в 8%. Ось ці гроші на рахунок нотаріуса сплачує Покупець.На момент підписання остаточної угоди Покупець повинен тільки оформити Поліс страхування нерухомості (орієнтовно 500...600 євро за рік). В момент оформлення Угоди Покупець повинен сплатити щорічний податок на нерухомість - причому тільки в пропорційній до кількості днів володіння в поточному році (із 365 днів в році) - свою частку. Так само відповідну частку сплатить Продавець.- після укладання Угоди та банківських розрахунків проходить приблизно місяць, коли нотаріус проводить остаточну реєстрацію Права власності та надсилає Покупцеві поштою основний документ - як власнику нерухомості.Я би тут звернув особливу увагу на процес розрахунків: виключно банківські перекази з рахунка на рахунок без всякої готівки.Вдалих інвестицій!