Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 09:07

  Faceless написав:
  Альтернативщик написав:класса комфорт
  Альтернативщик написав:Цена 14800 злотых за метр

Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили :mrgreen:

Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 09:09

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Альтернативщик написав:класса комфорт
  Альтернативщик написав:Цена 14800 злотых за метр

Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили :mrgreen:

Зря я покупал квартиру. Он как обвалилось. С 7 тысяч до 14

Ви ж купляли біля 40 метрів за 440 тис? Хіба це 7 тис?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:
  Альтернативщик написав:класса комфорт
  Альтернативщик написав:Цена 14800 злотых за метр

Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили :mrgreen:

Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.
Коли там обваляться нереальні ціни на житло в Кракові? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:42

Faceless ти дебіл? Тобі вже написали ціну. Але дибіли цифри читати не вміють.
