Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:07
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:09
Ви ж купляли біля 40 метрів за 440 тис? Хіба це 7 тис?
Додано: Пон 29 вер, 2025 13:14
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Коли там обваляться нереальні ціни на житло в Кракові?
Додано: Пон 29 вер, 2025 14:35
Всі можуть бути трохи в шоці від цих польських цін.
Але в Польщі якось ніколи не було дешево.
Я сам колись мріяв/планував купівлю квартири на півдні Польщі. Це був десь 2007 -2012 роки. Памʼятаю що в новобудові дійсно на 4 поверхи територія тільки до ЖК і це не Краків - BielskoBiala - була ціна 1400€ за кв.м.
І це було доволі дорого.
Мені здається, панове можуть пригадати ціни на нерухомість в Україні в ті роки, особливо в 2007 та першій половині 2008 року.
