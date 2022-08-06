Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Пон 29 вер, 2025 19:32
BIGor написав:
Будь-ласка пруфи що воно коштувло 14 тис. Чи Ви кажете що кавалірка 30 м коштувала як 3-к по 800 тис???
Які пруфи? Приїхав у відділ продажів, спитав ціну. Відеозапис не вів, макулатуру не зберігаю.
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:28
BIGor написав: Бетон написав: Альтернативщик написав:
класса комфорт
Альтернативщик написав:
Цена 14800 злотых за метр
Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили
Зря я покупал квартиру. Он как обвалилось. С 7 тысяч до 14
Ви ж купляли біля 40 метрів за 440 тис? Хіба це 7 тис?
Подзабыл, спасибо
