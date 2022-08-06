Які пруфи? Приїхав у відділ продажів, спитав ціну. Відеозапис не вів, макулатуру не зберігаю.
Додано: Пон 29 вер, 2025 19:32
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:28
Подзабыл, спасибо
Додано: Пон 29 вер, 2025 23:58
Не хочу нагоняти сум на учасників форуму, але правду ніде діти.
Сьогодні зранку сів в авто та проїхав з Тулузи на берег протоки Ла Манш, в Нормандію.
800 км.
Безлюдна країна ця Франція.
За 800 км побачив одне військове авто з двома солдатами. Це при тому, що спеціально поставив в навігаторі режим: уникати платних трас. Тобто реальна справжня Франція. Поля кукурудзи та соняшника.
Де люди, я не знаю. Немає ніде ніхто…
Згадав: в одному місті - по дорозі - бачив двох негрів, років по 25.
Дивують французькі церкви: всі існують з 16-го сторіччя і абсолютно всі зачинені: ніхто не торгує ніякими свічками, іконами, ніяких попів/архієпископів. Існують просто тому, що їх побудували 500 років тому.
Згадую свій Львів: на кожному перехресті мінімум три церкви. Із продажем свічок, ікон та відпущенням гріхів всім казнокрадам.
Додано: Вів 30 вер, 2025 00:14
Вони не треба. Механічна праця. Ми йдемо до того ж у сільській місцевості, де людям нема чого зараз робити
А армія там хоч і без досвіду , але оснащена непогано. В складі обʼєднаних сил доволі таки потужна складова.
Додано: Вів 30 вер, 2025 11:32
Про "легкі" гроші.
Не впевнений, що вони легкі, але цікаво...
Зараз мандрую по півночі Франції - Нормандія.
Зустрічаюсь звісно з нашими українцями.
Вчора в компанії був українець, який мешкає в США. Випадково виникла розмова про гроші та як їх заробити.
Не все запам"ятав - вважайте що це як у школі переказ тексту, який читала вчителька біля дошки, а учні записали. Головним буде практикам та конкретні цифри.
1. Людина збиралася на ПМЖ в США та ретельно до того готувалася. Виїжджала за візою H-1B, яка зараз фактично є забороненою і тому таких людей зараз активно до себе переманює Китай.
2. Продано було автівку та квартиру в Києві. Всього після всіляких платежів родичам та боргів на кишені було близько 150 000 доларів.
3. Перший візит в США - вивіз еквівалент 2х10000 євро. В доларах.
4. Залишок суми привезли ГОТІВКОЮ в США батьки. Йшли через "Червоний коридор" з "правильно підготовленими" документами. Там все було ОК, все оформлено правильно та гроші вивезено офіційно.
5. Кумедна ситуація була на ві"їзді в США - батьки були вперше в США за візою В1/В2 але знали, що готівку треба задекларувати. Так і зробили: офіцеру на в"їзді повідомили про суму готівкою. Він спитав: навіщо ви везете таку суму готівкою. Відповіли просто та головне чесно: мандруємо та мета візиту - Лас Вегас. Без жартів. Офіцер посміхнувся, вніс щось там в компю"тер та пропустив. Гроші не перераховував.
6. Гроші було передано сину та він почав ці гроші кожен день по 10 000 доларів вносити на свій рахунок через банкомат. Говорив, що по 10 000 "Щоби мене світитися".
7. Саме цікаве для мене, які ті гроші було використано.
Далі буде - мені треба виходити з готеля в місті Honfleur. Не маю часу.
