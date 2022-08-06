Додано: Вів 30 вер, 2025 11:32

Про "легкі" гроші.

Не впевнений, що вони легкі, але цікаво...



Зараз мандрую по півночі Франції - Нормандія.

Зустрічаюсь звісно з нашими українцями.

Вчора в компанії був українець, який мешкає в США. Випадково виникла розмова про гроші та як їх заробити.

Не все запам"ятав - вважайте що це як у школі переказ тексту, який читала вчителька біля дошки, а учні записали. Головним буде практикам та конкретні цифри.



1. Людина збиралася на ПМЖ в США та ретельно до того готувалася. Виїжджала за візою H-1B, яка зараз фактично є забороненою і тому таких людей зараз активно до себе переманює Китай.

2. Продано було автівку та квартиру в Києві. Всього після всіляких платежів родичам та боргів на кишені було близько 150 000 доларів.

3. Перший візит в США - вивіз еквівалент 2х10000 євро. В доларах.

4. Залишок суми привезли ГОТІВКОЮ в США батьки. Йшли через "Червоний коридор" з "правильно підготовленими" документами. Там все було ОК, все оформлено правильно та гроші вивезено офіційно.

5. Кумедна ситуація була на ві"їзді в США - батьки були вперше в США за візою В1/В2 але знали, що готівку треба задекларувати. Так і зробили: офіцеру на в"їзді повідомили про суму готівкою. Він спитав: навіщо ви везете таку суму готівкою. Відповіли просто та головне чесно: мандруємо та мета візиту - Лас Вегас. Без жартів. Офіцер посміхнувся, вніс щось там в компю"тер та пропустив. Гроші не перераховував.

6. Гроші було передано сину та він почав ці гроші кожен день по 10 000 доларів вносити на свій рахунок через банкомат. Говорив, що по 10 000 "Щоби мене світитися".



7. Саме цікаве для мене, які ті гроші було використано.



Далі буде - мені треба виходити з готеля в місті Honfleur. Не маю часу.