Альтернативи немає: - в залізобетонні паралелепіпеди, які обмежені зверху та знизу плитами перекриття, а з боків чимось, що зовні нагадує цеглу; - в кахлі, унітази, ламінати, шпаклівку, цемент, пісок, кабелі, дроти і так далі... Разом це називається дивним незрозумілим словом "квартира".
Звісно, це їх хтось обманув.
Квартира - це коли ти відкриваєш ключем двері - готові - із замками-крабами, переступив мармуровий поріг - увійшов в чистесеньку квартиру з ламінатом на підлозі - натиснув переключателі пакетників - запрацювали електричні жалюзі - в квартирі стало світло - ти гуляєш по доволі просторій квартирі, заглядаєш в готову - під ключ - кухню, де ВСЕ ПРАЦЮЄ та працювало, перевіряєш, як працює духова шафа, чи є вже гаряча вода від сонячних колекторів, чи працює витяжка. Намагаєшся розібратися, навіщо в головній кімнаті аж 4 вимикача світла... І немає жодної люстри, бо все на світлодіодах...
Все це було в мене саме так в вересні 2017 року, коли купив квартиру в Анталії. Нашим людям таке не насниться навіть після великого пиятства... А зараз ще і за ремонт того паралелепіпеда мінімум 500 доларів квадрат треба віддати... А вже називають цифри і 700... Та що там ремонт, в наші дні покласти цеглину - вже ціна до 20 гривень...
Але "повернемося до наших баранів". Те, що ви побачите нижче абсолютно секретна інформація. Надано тільки мені. Я видалив все, що можна і все що треба - залишаючи тільки головне. Дивимося: Зображення IMGpx Нагадаю, цифри покажуть, куди людина вклала гроші та чим закінчилося. Перший рядок: - акції компанії Майкрософт. Принесли прибуток в 158%. Правда, це здається за 5 років. - друге реально не зрозумів - якісь фінансові фонди. Прибуток за ОДИН (!) рік склав 28,34%
Загальну суму розповсюджувати не буду, але орієнтир вихідної суми ви знаєте - я не сильно приховував.
Далі цікавіше. З цієї інвестицій грошей в гроші готівкові на днях виведено 10 000 доларів. Щоби було за що "попоїсти". Ці гроші - реальний прибуток і він оподаткований буде в наступному році. Сума, яку треба буде сплатити, сягає 925 доларів. Ну так а якже, податки з прибутків треба платити! Ви ж не в Україні!
Вам держава дала заробити на її території гроші - сплатіть податок. А якже! Вишенька на тортику. Майже як "одеська єврейська арифметика". Не я фразу нижче склав та сказав. Мій респондент: "Якщо з цих вкладень витягувати щорічно 10 000 доларів, то гроші НІКОЛИ не можуть закінчитися!"
Ну жити на відсотки можна і у Неньці... Шоби ото отримувати $750..800/міс достатньо розмістити 2.5 лімони грн на ОВДП під 16% і податки навіть платити не тре... Але треба таки тримати пульс по курсу юсд/грн
Є така справа. В неї бавиться знаменитий дописувач пан flyman. Він робить дуже хитро: - чекає на «ямку» в ціні валюти і в той день зливає. Наприклад, в грудні 2021 року вгадав день та злив бакси по 22,50. - потім платить брокеру за допомогу в купівлі тих ОВДП - 1000 гривень за кожні 50 000 гривень. - з кожний 50 000 гривень має за квартал 730 гривень прибутку (я трохи відвик від гривень, то не дуже знаю, 730 гривень в квартал - то нормальні гроші чи просто «хороші»?) - якщо перерахувати на місяць, то получиться так а) прибуток за місяць 730/3=243,30 гривні. б) премія брокеру 1000/3=333,30 гривні. в) профіт складає 333,30-243,30=90 гривень. г) після довгих роздумів це в «плюс», чи в «мінус», відкуповує назад бакси по 26 гривень за долар. Схема доволі цікава. Нею щедро ділиться в своєму блозі. Закликає всіх регулярно читати.
P.S. Але в даному випадку я хотів показати на конкретному прикладі, як може інвестувати українець гроші, які вивіз легально в США.
akurt написав:Цікаві погляди. Докладніше, ніж я знаю. Я би додав таке уточнення: католики, але не такі ревностністні, як в Польщі.
Храми все ж стоять зачинені. Повністю. На замок. Багато разів в різні храми намагався попасти, зачинено, але є телефон, куди можна подзвонити і - або прийде людина відчинить двері, або телефон священника, якого тут давно не бачили.
Послухати оргАн - все ж проблема. Реально не послухаєш, хоча у великих храмах він є.
Люди поважного вік дійсно збираються НЕ у храмі або біля нього, а у кафе-рестораціях.
В цілому французи живуть тихенько без викрутасів та ефектів. Можливо, десь там у занедбаному Парижі якось і бісяться, а так - ні. Тихо і спокійно. Сьогодні багато попоїздив по Нормандії: працюють люди, не сидять без діла. Зараз на півночі збирають цукрові буряки: все комбайн, все автоматизовано: після комбайна залишаються бурти готових чистеньких цукрових буряків.
А шо потім, самі собою грузяться у причеп?
akurt написав:Пригадав себе студентом: примусові сільхохроботи, жовтень, зранку на полях мороз - вириваємо вручну - потім сидимо біля кучі та ножами саморобними обрізаємо бадилля. Середні віки...
Дивно , був у тих лагерях труда и отдыха але на помідорах в осени і влітку на пропольці бур'янів. Ніколи не чув про виривання цукрових буряків вручну, у Дніпрі був завод який виробляв для цього комбайни ...
Так, поздоровляю, ви вгадали: я «ИИ». Не очікував я, що у вас такий високий IQ, що вгадаєте. Рівень не нижче, ніж 65…66. Реально круто. Не знаю, як ви там робите ремонт в новобудові, але тут реально - на висоті!
akurt написав:Так, поздоровляю, ви вгадали: я «ИИ». Не очікував я, що у вас такий високий IQ, що вгадаєте. Рівень не нижче, ніж 65…66. Реально круто. Не знаю, як ви там робите ремонт в новобудові, але тут реально - на висоті!
Якщо хтось скаже шо цікаво то буду докладати, якщо зможу
akurt написав:Так, поздоровляю, ви вгадали: я «ИИ». Не очікував я, що у вас такий високий IQ, що вгадаєте. Рівень не нижче, ніж 65…66. Реально круто. Не знаю, як ви там робите ремонт в новобудові, але тут реально - на висоті!
Очень......не потужно і без модного проекта хоть комусь це тут не цікаво ? я за гроші