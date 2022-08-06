Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Альтернативи немає: - в залізобетонні паралелепіпеди, які обмежені зверху та знизу плитами перекриття, а з боків чимось, що зовні нагадує цеглу; - в кахлі, унітази, ламінати, шпаклівку, цемент, пісок, кабелі, дроти і так далі... Разом це називається дивним незрозумілим словом "квартира".
Звісно, це їх хтось обманув.
Квартира - це коли ти відкриваєш ключем двері - готові - із замками-крабами, переступив мармуровий поріг - увійшов в чистесеньку квартиру з ламінатом на підлозі - натиснув переключателі пакетників - запрацювали електричні жалюзі - в квартирі стало світло - ти гуляєш по доволі просторій квартирі, заглядаєш в готову - під ключ - кухню, де ВСЕ ПРАЦЮЄ та працювало, перевіряєш, як працює духова шафа, чи є вже гаряча вода від сонячних колекторів, чи працює витяжка. Намагаєшся розібратися, навіщо в головній кімнаті аж 4 вимикача світла... І немає жодної люстри, бо все на світлодіодах...
Все це було в мене саме так в вересні 2017 року, коли купив квартиру в Анталії. Нашим людям таке не насниться навіть після великого пиятства... А зараз ще і за ремонт того паралелепіпеда мінімум 500 доларів квадрат треба віддати... А вже називають цифри і 700... Та що там ремонт, в наші дні покласти цеглину - вже ціна до 20 гривень...
Але "повернемося до наших баранів". Те, що ви побачите нижче абсолютно секретна інформація. Надано тільки мені. Я видалив все, що можна і все що треба - залишаючи тільки головне. Дивимося: Зображення IMGpx Нагадаю, цифри покажуть, куди людина вклала гроші та чим закінчилося. Перший рядок: - акції компанії Майкрософт. Принесли прибуток в 158%. Правда, це здається за 5 років. - друге реально не зрозумів - якісь фінансові фонди. Прибуток за ОДИН (!) рік склав 28,34%
Загальну суму розповсюджувати не буду, але орієнтир вихідної суми ви знаєте - я не сильно приховував.
Далі цікавіше. З цієї інвестицій грошей в гроші готівкові на днях виведено 10 000 доларів. Щоби було за що "попоїсти". Ці гроші - реальний прибуток і він оподаткований буде в наступному році. Сума, яку треба буде сплатити, сягає 925 доларів. Ну так а якже, податки з прибутків треба платити! Ви ж не в Україні!
Вам держава дала заробити на її території гроші - сплатіть податок. А якже! Вишенька на тортику. Майже як "одеська єврейська арифметика". Не я фразу нижче склав та сказав. Мій респондент: "Якщо з цих вкладень витягувати щорічно 10 000 доларів, то гроші НІКОЛИ не можуть закінчитися!"
Ну жити на відсотки можна і у Неньці... Шоби ото отримувати $750..800/міс достатньо розмістити 2.5 лімони грн на ОВДП під 16% і податки навіть платити не тре... Але треба таки тримати пульс по курсу юсд/грн
Є така справа. В неї бавиться знаменитий дописувач пан flyman. Він робить дуже хитро: - чекає на «ямку» в ціні валюти і в той день зливає. Наприклад, в грудні 2021 року вгадав день та злив бакси по 22,50. - потім платить брокеру за допомогу в купівлі тих ОВДП - 1000 гривень за кожні 50 000 гривень. - з кожний 50 000 гривень має за квартал 730 гривень прибутку (я трохи відвик від гривень, то не дуже знаю, 730 гривень в квартал - то нормальні гроші чи просто «хороші»?) - якщо перерахувати на місяць, то получиться так а) прибуток за місяць 730/3=243,30 гривні. б) премія брокеру 1000/3=333,30 гривні. в) профіт складає 333,30-243,30=90 гривень. г) після довгих роздумів це в «плюс», чи в «мінус», відкуповує назад бакси по 26 гривень за долар. Схема доволі цікава. Нею щедро ділиться в своєму блозі. Закликає всіх регулярно читати.
P.S. Але в даному випадку я хотів показати на конкретному прикладі, як може інвестувати українець гроші, які вивіз легально в США.
akurt написав:Цікаві погляди. Докладніше, ніж я знаю. Я би додав таке уточнення: католики, але не такі ревностністні, як в Польщі.
Храми все ж стоять зачинені. Повністю. На замок. Багато разів в різні храми намагався попасти, зачинено, але є телефон, куди можна подзвонити і - або прийде людина відчинить двері, або телефон священника, якого тут давно не бачили.
Послухати оргАн - все ж проблема. Реально не послухаєш, хоча у великих храмах він є.
Люди поважного вік дійсно збираються НЕ у храмі або біля нього, а у кафе-рестораціях.
В цілому французи живуть тихенько без викрутасів та ефектів. Можливо, десь там у занедбаному Парижі якось і бісяться, а так - ні. Тихо і спокійно. Сьогодні багато попоїздив по Нормандії: працюють люди, не сидять без діла. Зараз на півночі збирають цукрові буряки: все комбайн, все автоматизовано: після комбайна залишаються бурти готових чистеньких цукрових буряків.
А шо потім, самі собою грузяться у причеп?
akurt написав:Пригадав себе студентом: примусові сільхохроботи, жовтень, зранку на полях мороз - вириваємо вручну - потім сидимо біля кучі та ножами саморобними обрізаємо бадилля. Середні віки...
Дивно , був у тих лагерях труда и отдыха але на помідорах в осени і влітку на пропольці бур'янів. Ніколи не чув про виривання цукрових буряків вручну, у Дніпрі був завод який виробляв для цього комбайни ...
напевно, доведеться продавати квартиру в польщі. єдину квартиру, яку я знайшов в моєму ЖК, без меблів коштує 814 тисяч.https://www.otodom.pl/pl/oferta/gotowe- ... ro-ID4xP6W складність у тому, що я не виїду. дружина в ірландії, а квартира оформлена із правом власності 50/50. за усною домовленістю, квартира моя. що робити, чорт знає. може, підкажете щось? мабуть треба довіренності с присяжним перекладом в польщі від мене та дружини на когось. пздц кароч
Варианты:
Оба доверенных лица (вашей бывшей жены и ваше) встречаются у польского нотариуса и совершают сделку.
Либо, если вы оба доверите одному человеку (например, вашей матери), — она может совершить продажу от имени обоих владельцев (при наличии двух доверенностей).
Получение денег
В договоре можно прописать, что покупатель перечисляет всю сумму (или часть, принадлежащую вам) на ваш польский счёт.
Это законно, если доверенность от вас прямо указывает, что деньги должны быть переведены мне
Бетон, не впевнена що можу щось більше написати ніж ви вже написали в варіантах. Хіба що продумати момент що якщо гроші дружини йдуть до вас то можливо це потрібно декларувати (?) в Польші чи зголосити до уженду скарбовего що фактично вона вам їх дарує , виходить. Бо в Польші є правило інформувати про такі подарунки, правда я не впевнена чи розповсюджується це на нерезидентів.
Навіть трохи шкода, класний район. В якій країні плануєте щось наступне брати, якщо не секрет?
Ana написав:Бетон, не впевнена що можу щось більше написати ніж ви вже написали в варіантах. Хіба що продумати момент що якщо гроші дружини йдуть до вас то можливо це потрібно декларувати (?) в Польші чи зголосити до уженду скарбовего що фактично вона вам їх дарує , виходить. Бо в Польші є правило інформувати про такі подарунки, правда я не впевнена чи розповсюджується це на нерезидентів.
Навіть трохи шкода, класний район. В якій країні плануєте щось наступне брати, якщо не секрет?
Дякую, Анна. В Польщі щось і куплю. Я знаю тільки Варшаву, трохи орієнтуюсь в районах в процедурі купівлі. Дистанційно зробити це буде теж дуже складно. Взагалі то я і продаю через те, що колишня шантажує і спекулює спільною власністю, хоча я їй все віддав. Все і навіть більше в Україні. Я віддав все, що вона хотіла. Але час йде, все забувається
Бетон написав:напевно, доведеться продавати квартиру в польщі. єдину квартиру, яку я знайшов в моєму ЖК, без меблів коштує 814 тисяч.https://www.otodom.pl/pl/oferta/gotowe- ... ro-ID4xP6W складність у тому, що я не виїду. дружина в ірландії, а квартира оформлена із правом власності 50/50. за усною домовленістю, квартира моя. що робити, чорт знає. може, підкажете щось? мабуть треба довіренності с присяжним перекладом в польщі від мене та дружини на когось. пздц кароч
Майте на увазі що аналог квартири трохи кращий ніж ваша - в тому що 7 поверх і має паркомісце. В Варшаві дуже мало сонця - тому чим вище тим дорожче, також поляки помєшані на авто - для них паркомісце, або краще два маст хев. В будь-якому випадку, удачно продати. Я би радив щоб продавець платив 50/50, бо усілякі дарування в Польщі оподатковуються як я чув.
Ana написав:в Польші є правило інформувати про такі подарунки, правда я не впевнена чи розповсюджується це на нерезидентів.
Так як сума велика, банк повідомить в ужонд скрабовий. А там як Бог дасть.