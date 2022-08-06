Додано: Сер 01 жов, 2025 09:57

Не впевнений, що вони легкі, але цікаво...Частина 2.Частина 1 тут:Так ось: зараз українці думають, куди вкладати гроші.Альтернативи немає:- в залізобетонні паралелепіпеди, які обмежені зверху та знизу плитами перекриття, а з боків чимось, що зовні нагадує цеглу;- в кахлі, унітази, ламінати, шпаклівку, цемент, пісок, кабелі, дроти і так далі...Разом це називається дивним незрозумілим словом "".Звісно, це їх хтось обманув.Квартира - це коли ти відкриваєш ключем двері - готові - із замками-крабами, переступив мармуровий поріг - увійшов в чистесеньку квартиру з ламінатом на підлозі - натиснув переключателі пакетників - запрацювали електричні жалюзі - в квартирі стало світло - ти гуляєш по доволі просторій квартирі, заглядаєш в готову - під ключ - кухню, де ВСЕ ПРАЦЮЄ та працювало, перевіряєш, як працює духова шафа, чи є вже гаряча вода від сонячних колекторів, чи працює витяжка.Намагаєшся розібратися, навіщо в головній кімнаті аж 4 вимикача світла...І немає жодної люстри, бо все на світлодіодах...Все це було в мене саме так в вересні 2017 року, коли купив квартиру в Анталії.Нашим людям таке не насниться навіть після великого пиятства...А зараз ще і за ремонт того паралелепіпеда мінімум 500 доларів квадрат треба віддати...А вже називають цифри і 700...Та що там ремонт, в наші дні покласти цеглину - вже ціна до 20 гривень...Але "повернемося до наших баранів".Те, що ви побачите нижче абсолютно секретна інформація.Надано тільки мені.Я видалив все, що можна і все що треба - залишаючи тільки головне.Дивимося:Нагадаю, цифри покажуть, куди людина вклала гроші та чим закінчилося.Перший рядок:- акції компанії Майкрософт. Принесли прибуток в 158%. Правда, це здається за 5 років.- друге реально не зрозумів - якісь фінансові фонди. Прибуток за ОДИН (!) рік склав 28,34%Загальну суму розповсюджувати не буду, але орієнтир вихідної суми ви знаєте - я не сильно приховував.Далі цікавіше. З цієї інвестицій грошей в гроші готівкові на днях виведено 10 000 доларів.Щоби було за що "попоїсти".Ці гроші - реальний прибуток і він оподаткований буде в наступному році. Сума, яку треба буде сплатити, сягає 925 доларів. Ну так а якже, податки з прибутків треба платити! Ви ж не в Україні!Вам держава дала заробити на її території гроші - сплатіть податок. А якже!Вишенька на тортику.Майже як "одеська єврейська арифметика". Не я фразу нижче склав та сказав.Мій респондент:"Якщо з цих вкладень витягувати щорічно 10 000 доларів, то гроші НІКОЛИ не можуть закінчитися!"