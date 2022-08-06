RSS
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Вів 07 жов, 2025 18:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Польська нерухомість продовжує "летіти у прірву" :mrgreen:
У вересні продажі нових квартир на семи найбільших ринках Польщі досягли 4400 одиниць, що на 26% більше порівняно з серпнем і є найвищим результатом за 22 місяці. Забудовники продали на 1200 квартир більше, ніж виставили на продаж, згідно з аналізом Otodom.
Вів 07 жов, 2025 18:53

  Бетон написав:В Польщі щось і куплю.

В Польщі буде війна.
В Будапешті Інтергалбуд пару об'єктів будує.
2500-5000 у.е за метр
Вів 07 жов, 2025 19:27

  Gastarbaiter написав:Польська нерухомість продовжує "летіти у прірву" :mrgreen:
У вересні продажі нових квартир на семи найбільших ринках Польщі досягли 4400 одиниць, що на 26% більше порівняно з серпнем і є найвищим результатом за 22 місяці. Забудовники продали на 1200 квартир більше, ніж виставили на продаж, згідно з аналізом Otodom.

Порівнюєте вересень з серпнем, коли всі на курортах? :mrgreen: Аналітика рівня бог! І чого найвищий результат за 22 місяці? Чого не за 24? Чи 12?
ЖК куди я ходив і де був дисконт з 20 до 18 тис, зараз вони виставили на продаж готову нову чергу по 16,5 тис., дорожай. Паркомісце на 20 тис дешевше, дорожай. Але думаю з нижчими цінами дійсно буде продаватись трошки швидше.
Вів 07 жов, 2025 19:46

  UA написав:
  Бетон написав:В Польщі щось і куплю.

В Польщі буде війна.
В Будапешті Інтергалбуд пару об'єктів будує.
2500-5000 у.е за метр

війна не війна, а напруга та тролінг дронами забезпені
як і Хорватії, коли в Сербії,Болгарії та Чорногорії москва встановить м'яку силу
щоб 2 рази не бігати треба на синій банан та західніше
Зображення

The Blue Banana: Europe’s most densely populated corridor with around 111 million people
Вів 07 жов, 2025 19:54

  fox767676 написав:
  UA написав:В Польщі буде війна.
В Будапешті Інтергалбуд пару об'єктів будує.
2500-5000 у.е за метр

війна не війна, а напруга та тролінг дронами забезпені
як і Хорватії, коли в Сербії,Болгарії та Чорногорії москва встановить м'яку силу
щоб 2 рази не бігати треба на синій банан та західніше
Зображення

В Хорватії вже приймаються безпрецедентні міри по підвищенню обороноздатності.
Найвеличніший Шашличник в світі один.
Вів 07 жов, 2025 19:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  UA написав:В Хорватії вже приймаються безпрецедентні міри по підвищенню обороноздатності.
Найвеличніший Шашличник в світі один.


Якщо за сербами буде москва та Пекін, про спокійне життя можна забути
Серпська країна та таке інше
Вів 07 жов, 2025 20:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Бетон написав:Взагалі то я і продаю через те, що колишня шантажує і спекулює спільною власністю, хоча я їй все віддав. Все і навіть більше в Україні. Я віддав все, що вона хотіла. Але час йде, все забувається

"жизнь сложная штука" и то что тебе кажется очевидным и непоколебимым до 30ти после 40ка уже выглядит совершенно по другому
а вопросы собственности как раз отличный повод...
кстати в Украине в принципе можно объект 50/50 физически разделить на два если есть определенные условия, как с этим в РП?
