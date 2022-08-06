RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1075107610771078
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:48

  BIGor написав:
  Hotab написав:Бетон
Ну не за годину мабуть? Треба таки хоч трохи там побути в тій Польщі? Я не цікавився, адже Польща завжди була проїздом у мене

За 30 хв. Польща тут вийняток зі всіх країн Європи і СНД. Спробуйте отримати ІПН в Україні як іноземець за 30 хв. :D З того що чув - нормальні банки безпесельним не відкривають рахунки.

Та не гони) Багато де в Європі іпн за менше ніж 30 хв навіть. Виняток)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:14

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Бетон
Ну не за годину мабуть? Треба таки хоч трохи там побути в тій Польщі? Я не цікавився, адже Польща завжди була проїздом у мене

За 30 хв. Польща тут вийняток зі всіх країн Європи і СНД. Спробуйте отримати ІПН в Україні як іноземець за 30 хв. :D З того що чув - нормальні банки безпесельним не відкривають рахунки.

Та не гони) Багато де в Європі іпн за менше ніж 30 хв навіть. Виняток)))

Нехорошо, Хотаб. Нехорошо отбиваться от коллектива))
Давайте, чтобы следующая наша беседа была, как пессельного с пессельным, на равных ))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5636
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Звонит как то родственница из Польши, голос дрожит, почти плачет.
Грит мне, ты что натворил? Приезжала полиция с группой захвата, ищут тебя. Я думал, может я человека убил и не заметил. Ну такое же бывает, правда?
Из всей информации ей сказали только фио полицейского и город, откуда они приехали. Я нашёл его в Фейсбуке, списались, пообщались. Вообще так мило. Он мне выслал форму я заполнил. Он прислал, что всё окей.
Интересно, у нас мусора, т.е. менты, такие же милашки?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5636
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:21

Нерухомість Туреччини: преміум сегмент

Сьогодні говорили з нашими українцями, які працюють в Офісі продажу одного з найбільш відомого в Анталії Забудовника.
Що там з житлом для багатих?

1. Квартири в ЖК Преміум-класу в гарних локація як продавалися, так і продаються.
Але ціни трохи "присіли". Те, що ще рік/два тому продавалося по 700 000 доларів - зараз в продажу по 650 000 доларів.
Наприклад ось тут залишилась всього 1 квартира:
https://www.alikemalgurdal.com/proje/15937-pura-vida

2. Дорогий сегмент купували "потихеньку" поволі: по 1 квартирі в квартал.
3. В цілому ціни на їх думку в стані "стагнації".
4. Головне: КВАРТИРИ НЕ МОЖУТЬ ВАРТУВАТИ ДЕШЕВШЕ: СОБІВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА ДУЖЕ ВИСОКА.
5. Забудовник починає будівництво/реалізацію нового проєкту.

P.S. Для довідки: в Анталії вдень +27...+28. Температура води в морі +24.
Ми на пляжі щоденно десь до 16:00. Штиль. На пляжі десятки рибалок - але якщо щось і виймають, то розміром з сірникову коробку. Це при тому, що пірнаєш з маскою - риби середнього розміру плавають.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11441
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4057 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 14:01

  Бетон написав:
  Hotab написав:претоr
Аліор банк Польща
На сайті офіційно задекларовано , що українцям без Песела відкривають рахунок
По факту в Кракові продинамили, в Перемишлі відкрили.

в чому складність отримати пессель? це швидко


Чи правильно я розумію, що іноземець у Польщі може отримати номер PESEL, навіть не маючи жодних формальних зв’язків із країною — таких як навчання, працевлаштування, оренда житла, реєстрація місця проживання чи дозвіл на проживання?
претоr
 
Повідомлень: 11
З нами з: 02.01.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 14:32

Краще ознайомитися з офіційною інформацією
https://ukrainskidom.pl/uk/zmiany-dla-u ... 025/#legal
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11441
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4057 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
  #<1 ... 1075107610771078
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1064, 1065, 1066
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
10652 6648699
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 жов, 2025 14:01
Hotab
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17281327
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 390037
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.