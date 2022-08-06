RSS
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 08:22

akurt



Варто це оформити в тій країні, де у вас є нерухомість.

Монтінєгра дає ВНЖ по нерухомості. Принаймні поки що, бо зміни вже розглядають і на днях проголосують. Встановлять якийсь мінімальний прайс на нерухомість . Сподіваюсь не більше 200к євро)))

Епічно виглядає виск кацапів, які нареєстрували фірм «нульовок» і на цій підставі мають ВНЖ. Лавочку хочуть закрити, кацапи збираються додому.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 08:54

  Hotab написав:akurt



Варто це оформити в тій країні, де у вас є нерухомість.

Монтінєгра дає ВНЖ по нерухомості. Принаймні поки що, бо зміни вже розглядають і на днях проголосують. Встановлять якийсь мінімальний прайс на нерухомість . Сподіваюсь не більше 200к євро)))

Епічно виглядає виск кацапів, які нареєстрували фірм «нульовок» і на цій підставі мають ВНЖ. Лавочку хочуть закрити, кацапи збираються додому.

А які потім перспективи з тим ВНЖ при вступі країни до ЄС? Є вже якісь прогнози?
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 09:05

  gonchik74 написав:
  Hotab написав:akurt



Варто це оформити в тій країні, де у вас є нерухомість.

Монтінєгра дає ВНЖ по нерухомості. Принаймні поки що, бо зміни вже розглядають і на днях проголосують. Встановлять якийсь мінімальний прайс на нерухомість . Сподіваюсь не більше 200к євро)))

Епічно виглядає виск кацапів, які нареєстрували фірм «нульовок» і на цій підставі мають ВНЖ. Лавочку хочуть закрити, кацапи збираються додому.

А які потім перспективи з тим ВНЖ при вступі країни до ЄС? Є вже якісь прогнози?


Ну закони вони запросто можуть міняти в процесі. Бо шлях цей довгий:
5 років (щорічно продовжувати) внж, потім постійне ВНЖ ще 5 років (здається не треба продовжувати). І тільки потім громадянин )))
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 11:54

  Бетон написав:
  претоr написав:
  akurt написав:Краще ознайомитися з офіційною інформацією
https://ukrainskidom.pl/uk/zmiany-dla-u ... 025/#legal

Дякую за посилання, але воно стосується саме PESEL UKR — варіанту, який передбачає тісну прив’язку до Польщі та автоматично тягне за собою податкове резидентство з обов’язком декларувати світовий дохід.
Тому я хотів би обговорити інвестиції в закордонну нерухомість і управління банківськими рахунками в країнах, де особа не є податковим резидентом

Песель це просто ідентифікаційний код. Податкове резиденство визначається зовсім іншими чинниками, наприклад, проживання в пів року та ін


PESEL — це просто ідентифікаційний код. PESEL UKR — ні, адже його чинність залежить від постійного перебування в Польщі, що має податкові наслідки. У статті за посиланням ідеться саме про PESEL UKR.

Цікаво було б почути досвід колег щодо інвестування в закордонну нерухомість у юрисдикціях, відмінних від місця їхнього постійного проживання — зокрема про організаційні тонкощі, пов’язані з придбанням, управлінням та оподаткуванням
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 12:44

  Hotab написав:Бетон
Тобто думаєш що варто отримати?
Тим більше що у мене нема жодних закордонних статусів жодних країн . Тобто це буде чесно з мого боку)
А як його позбавляють? Ну тобто отримав я, а сам там (в Польщі) не зʼявляюсь місяцями/роками, або ще більше, отримаю прихисток у іншій країні??
Чи це все не має значення?

Цей номер - клеймо на все життя))
Не позбавлять.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 12:45

  претоr написав:
  претоr написав:
  akurt написав:Краще ознайомитися з офіційною інформацією
https://ukrainskidom.pl/uk/zmiany-dla-u ... 025/#legal
Дякую за посилання, але воно стосується саме PESEL UKR — варіанту, який передбачає тісну прив’язку до Польщі та автоматично тягне за собою податкове резидентство з обов’язком декларувати світовий дохід.
Тому я хотів би обговорити інвестиції в закордонну нерухомість і управління банківськими рахунками в країнах, де особа не є податковим резидентом

Песель це просто ідентифікаційний код. Податкове резиденство визначається зовсім іншими чинниками, наприклад, проживання в пів року та ін


PESEL — це просто ідентифікаційний код. PESEL UKR — ні, адже його чинність залежить від постійного перебування в Польщі, що має податкові наслідки. У статті за посиланням ідеться саме про PESEL UKR.

Цікаво було б почути досвід колег щодо інвестування в закордонну нерухомість у юрисдикціях, відмінних від місця їхнього постійного проживання — зокрема про організаційні тонкощі, пов’язані з придбанням, управлінням та оподаткуванням

Ви про статус UKR пишете.
Я наприклад його втратив дуже давно.
Це нічого не міняє стосовно песеля.

Я ж купив нерухомість.
Вже сдав річну декларацію.
Мені кожен місяць на польский рахунок у міленіум банку приходить плата за оренду.

Карта дійсна до 26 року. Сподіваюсь її перевыпустять і вишлють мені поштою
