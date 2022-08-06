Додано: Суб 01 лис, 2025 21:22

є Песель звичайний для іноземця, з поміткою дефолтною нує. щоб йього отримати потрібно піти і оформити разом з цим взяти приписку на житло(мельдунек), але для українців з 22го його не потрібно. Він не вимагає від вас ніяких зобовязань, просто є, ще краще там же де роблять і його зробити профіль зауфаний, це як банк ід грубо кажучи, на всякий випадок, в туж податкову написати.



Є песель з поміткою начебто ЕУ, це значить що громадянин іншої країни ЄС, там свої права і обовязки на перебування, бо воно в них є і їм не потрібна легалізація.



А є з поміткою укр - це для громадян україни і родичі до них дотичні, він дає право на прожиття до березня 2026, на даний момент. А ну і дають його якщо не було прихистку і тд, ані, можна зробити з пункту 1.