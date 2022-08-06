Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kulakovyevhen написав:А как эту ситуацию с получением лохода за рубежом рассматривает наша ДПС?
У загальному випадку - розглядає іноземний дохід як такий, що підлягає декларуванню: 18% ПДФО + 5% військовий збір. 5% — незнижувані, навіть якщо за кордоном уже сплачено більше. 18% — умовно зараховувані, але лише за наявності легалізованої довідки з мокрою печаткою. У випадку продажу закордонної нерухомості — оподаткування йде від повної вартості об'єкта, а не від різниці між купівлею і продажем