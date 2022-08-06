RSS
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 09:22

  akurt написав:Можливо допоможе варіант вирішення проблеми тут:
https://www.youtube.com/watch?v=eLm0EH3h3z4

Дякую!
Попадалово в кроілове , нажаль прочувствовал на своей шкуре в єтом ,да старался не покупал ДЕШОВИХ ВЕЩЕЙ ,купи
в, не понимал різниці между інтел і коре
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:37

  Vadim_ написав:
  akurt написав:Можливо допоможе варіант вирішення проблеми тут:
https://www.youtube.com/watch?v=eLm0EH3h3z4

Дякую!
Попадалово в кроілове , нажаль прочувствовал на своей шкуре в єтом ,да старался не покупал ДЕШОВИХ ВЕЩЕЙ ,купи
в, не понимал різниці между інтел і коре

https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 1%96%D0%B2
А яка різниця "мєжду інтел і коре"?
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Water написав:
  Vadim_ написав:
  akurt написав:Можливо допоможе варіант вирішення проблеми тут:
https://www.youtube.com/watch?v=eLm0EH3h3z4

Дякую!
Попадалово в кроілове , нажаль прочувствовал на своей шкуре в єтом ,да старался не покупал ДЕШОВИХ ВЕЩЕЙ ,купи
в, не понимал різниці между інтел і коре

https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 1%96%D0%B2
А яка різниця "мєжду інтел і коре"?
Мабуть, це головна причина поломки клавіші :mrgreen:
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 11:08

  Faceless написав:
Water написав:
  Vadim_ написав:Дякую!
Попадалово в кроілове , нажаль прочувствовал на своей шкуре в єтом ,да старался не покупал ДЕШОВИХ ВЕЩЕЙ ,купи
в, не понимал різниці между інтел і коре

https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 1%96%D0%B2
А яка різниця "мєжду інтел і коре"?
Мабуть, це головна причина поломки клавіші :mrgreen:

Та то ясно, просто кому писать за відклик серії ноутів, інтелу або коре? Бо якщо це Тесла клавішу "ГгUu" робила, то з понеділка акції Тесли просядуть.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 13:34

  kulakovyevhen написав:А как эту ситуацию с получением лохода за рубежом рассматривает наша ДПС?


У загальному випадку - розглядає іноземний дохід як такий, що підлягає декларуванню: 18% ПДФО + 5% військовий збір.
5% — незнижувані, навіть якщо за кордоном уже сплачено більше.
18% — умовно зараховувані, але лише за наявності легалізованої довідки з мокрою печаткою.
У випадку продажу закордонної нерухомості — оподаткування йде від повної вартості об'єкта, а не від різниці між купівлею і продажем
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:17

  претоr написав:
  kulakovyevhen написав:А как эту ситуацию с получением лохода за рубежом рассматривает наша ДПС?


У загальному випадку - розглядає іноземний дохід як такий, що підлягає декларуванню: 18% ПДФО + 5% військовий збір.

Це якщо ви резидент України.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 21:21

  Water написав:
Це якщо ви резидент України.


Для більшості громадян України довести відсутність резидентства надзвичайно складно, тому іноземні доходи за замовчуванням підлягають декларуванню
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 11:53

  претоr написав:
  Water написав:
Це якщо ви резидент України.


Для більшості громадян України довести відсутність резидентства надзвичайно складно, тому іноземні доходи за замовчуванням підлягають декларуванню

Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.
BIGor
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:11

  BIGor написав:Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.

Накуа тоді взагалі щось декларувати в Україні?
Gastarbaiter
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:16

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.

Накуа тоді взагалі щось декларувати в Україні?

Це питання не до мене :)
BIGor
