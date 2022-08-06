RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1078107910801081
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 13:38

  BIGor написав:
  претоr написав:
  Water написав:
Це якщо ви резидент України.


Для більшості громадян України довести відсутність резидентства надзвичайно складно, тому іноземні доходи за замовчуванням підлягають декларуванню

Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.


Це теоретично звучить просто, але на практиці — зовсім не так.
Податкова не визнає відсутність резидентства автоматично лише на підставі того, що людина не має житла чи ФОП в Україні. Центр життєвих інтересів — це суб’єктивна категорія, яка зазвичай трактується на користь держави. Якщо особа має українське громадянство, родину в Україні, банківські рахунки, або навіть просто повертається періодично — це вже підстава для визнання резидентства.
Ключова проблема — не в тому, що критерії відомі, а в тому, що довести їх виконання складно.
Податкова не надає чіткої процедури для підтвердження нерезидентського статусу. Відсутність житла чи бізнесу — це лише частина картини. Без офіційного підтвердження нерезидентства, іноземні доходи дійсно підлягають декларуванню за замовчуванням, і саме це створює ризики.
Тому моя теза — не перебільшення, а відображення реальної практики.
Якщо є приклади, коли хтось успішно довів нерезидентство і отримав офіційне підтвердження — буду радий ознайомитись з практичним досвідом, але це радше виняток, ніж правило.
претоr
 
Повідомлень: 16
З нами з: 02.01.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:01

  Water написав:
  Vadim_ написав:
  akurt написав:Можливо допоможе варіант вирішення проблеми тут:
https://www.youtube.com/watch?v=eLm0EH3h3z4

Дякую!
Попадалово в кроілове , нажаль прочувствовал на своей шкуре в єтом ,да старался не покупал ДЕШОВИХ ВЕЩЕЙ ,купи
в, не понимал різниці между інтел і коре

https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 1%96%D0%B2
А яка різниця "мєжду інтел і коре"?

Производительность и скорость, есть с чем сравнивать ,на мой не IT розум, поэтому нервничал когда ноут "зависал" и сильно нажимал на клаву
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4034
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1078107910801081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1064, 1065, 1066
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
10652 6654019
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 жов, 2025 14:01
Hotab
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17289159
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 392244
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.