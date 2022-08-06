От таки ви вмовили мене почитати. Але на, мою думку, ваш переказ виглядає краще самої статті )
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:30
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 07 лис, 2025 14:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Цікава позиція. Чи могли б Ви трохи розгорнути, чому саме вважаєте орендну нерухомість у Європі — безглуздою? Адже контроль оренди та захист орендарів суттєво різняться між країнами — у Німеччині одне, у Польщі зовсім інше.
Водночас інвестування в Україну — це серйозні ризики та сумнівна ліквідність. І хоча річна дохідність може бути трохи вищою, як слушно зауважив Morgan Housel: "Ніколи не ризикуй втратити щось важливе заради потенційного прибутку, який тобі не критично потрібен."
Чи плануєте Ви особисто зараз вкладатися в українську нерухомість під оренду?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:21
Цікаві у вас запитання.
Я НЕ планував, НЕ планую та НЕ збираюся вкладатися в нерухомість під оренду в жодній країні світу, в тому числі в Україні.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:22
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|