Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:В цілому якісний матеріал: мені сподобався.
От таки ви вмовили мене почитати. Але на, мою думку, ваш переказ виглядає краще самої статті :))
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 14:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Моя думка: купувати нерухомість в Європі щоби здавати в оренду: безглуздо. Самому треба жити.
А якщо ж щось здавати - то в Україні: ніякого контролю за прибутками та цінами. Проблеми орендарів вирішуються якісним підбором тих орендарів.


Цікава позиція. Чи могли б Ви трохи розгорнути, чому саме вважаєте орендну нерухомість у Європі — безглуздою? Адже контроль оренди та захист орендарів суттєво різняться між країнами — у Німеччині одне, у Польщі зовсім інше.
Водночас інвестування в Україну — це серйозні ризики та сумнівна ліквідність. І хоча річна дохідність може бути трохи вищою, як слушно зауважив Morgan Housel: "Ніколи не ризикуй втратити щось важливе заради потенційного прибутку, який тобі не критично потрібен."
Чи плануєте Ви особисто зараз вкладатися в українську нерухомість під оренду?
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:21

Цікаві у вас запитання.

Я НЕ планував, НЕ планую та НЕ збираюся вкладатися в нерухомість під оренду в жодній країні світу, в тому числі в Україні.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Цікаві у вас запитання.

Я НЕ планував, НЕ планую та НЕ збираюся вкладатися в нерухомість під оренду в жодній країні світу, в тому числі в Україн


Тобто Ви принципово не розглядаєте орендну модель. А перепродаж — це для Вас більш прийнятна стратегія?
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 07:56

  akurt написав:Тобто Ви принципово не розглядаєте орендну модель. А перепродаж — це для Вас більш прийнятна стратегія?

Щодо перепродажу - вважаю однією за наймерзенніших професій професію рієлтора.
Завжди всім приятелям та знайомим говорю, що не можна вірити жодному слову.
За все життя нічого НЕ купував та НЕ продавав за допомогою рієлторів, зустрічав тільки двох порядних - одного - як це не дивно - молодого азербайджанця в Анталії і одну "пані, приємну у всіх відношеннях" - за межами Туреччини.
В той же час інколи з приємністю дивлюсь ролики в Рилс одного київського рієлтора - мені цікаво, як він висвітлює питання купівлі/продажу, яка в нього логіка (безумовно є) і інколи розказує цікаві речі про відносини між людьми.

Так що вам порада: вперед в цю важку мабуть справу - і с піснями!
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 08:04

Шановне панство - посилання нижче НЕ Є РЕКЛАМОЮ.
Представники української діаспори в Аланії (Туреччина) пропонують вашим родинам розміщення на важкі зимові місяці на берегах Середземного моря за дисконтною ціною в 250 євро за місяць за мебльовану квартиру.
Нагадаю також, що фактично з будь-якого міста України можна дістатися в Аланію за ціною орієнтовно 4 000 гривень. Також відмінний варіант - з Кишинева літаком. До Кишинева купа автобусів з будь-якого міста України.
Посилання є нижче та також рекомендую зв"язуватися напряму з Тарасом, який очолює діаспору українців в Аланії.
https://ru.airbnb.com/rooms/11462043884 ... tJkyraZDVm

P.S. Для модераторів: реально не реклама, а інформація. Реально є така ініціатива: 250 євро - і повноцінна квартира в розпорядженні родини. Наші люди мають на сьогодні близько 20 кваратир на цю пропозицію.
