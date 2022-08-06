RSS
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 22:22

  Water написав:
  Бетон написав:Миндич это крупица. Один маааленький эпизодик.
Там украдено четверть всей помощи вообще

До чого тут Міндич і допомога, ти питання Міндича вивчав, це допомога?

Ти не знав, що Україна отримала мільярди допомоги і існує виключно за цей рахунок?
Міндіч - близький друг президента Володимира Зеленського.
Ясно, что они это делают вместе. И у западных партнёров есть компроматы похлеще
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 22:30

  Бетон написав:
  Water написав:
  Бетон написав:Миндич это крупица. Один маааленький эпизодик.
Там украдено четверть всей помощи вообще

До чого тут Міндич і допомога, ти питання Міндича вивчав, це допомога?

Ти не знав, що Україна отримала мільярди допомоги і існує виключно за цей рахунок?

Так з твоїх слів- чверть вкрали.
Друге твоє твердження з другого речення- сумнівне.
