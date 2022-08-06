Ти не знав, що Україна отримала мільярди допомоги і існує виключно за цей рахунок?
Міндіч - близький друг президента Володимира Зеленського.
Ясно, что они это делают вместе. И у западных партнёров есть компроматы похлеще
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лис, 2025 22:22
Ти не знав, що Україна отримала мільярди допомоги і існує виключно за цей рахунок?
Міндіч - близький друг президента Володимира Зеленського.
Ясно, что они это делают вместе. И у западных партнёров есть компроматы похлеще
Додано: Нед 23 лис, 2025 22:30
Так з твоїх слів- чверть вкрали.
Друге твоє твердження з другого речення- сумнівне.
|