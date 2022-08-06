|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лис, 2025 12:54
Нерухомість в Анталії: ситуація станом на кінець листопада 2025
В ці дні зустрічаюся з нашими українцями, які мають відношення до будівництва та реалізації нерухомості.
Сиділи зараз на пляжі та слухав таке:
- на ринку нерухомості пауза із незначчним зниженням цін. Але прогнозують зростання після Нового року. На чому заснований прогноз зростання - не пояснювали. Я тільки звернув увагу на те, що на багатьох будинках в Анталії зараз плакати “Satilik” (Продам).
- мінімальна ціна, за яку можна купити нову під ключ квартиру 2+1 (3-к) це 3 000 000 гривень/лір.
Це район Kepez - досить далеко від моря (треба їхати швидкісним трамваєм мабуть не менше, ніж хвилин 30). Автобусом не знаю, але зараз квиток на автобус в Анталії коштує 35 гривень/лір.
- цікаво про Забудовників: викупають ділянки землі на основі «бартера»: за ділянку землі віддадуть власнику після закінчення будівництва +/- 3 квартири.
Інші - на продаж, що покриває всі витрати і забезпечує прибуток. Я був в тому районі тиждень тому: будинки в 5-6 поверхів. Здається, по 9 поверхів немає, або не звернув увагу.
- Оренда виросла: в тому ж районі за 25 000 гривень/лір можна орендувати 2+1 на «пристойному» поверсі, або за 25 000 гривень/лір - 1+1, але повністю з меблями.
- в моєму мікрорайоні (до моря 2000 м або десь 30 хвилин пішки, на ровері 15-17 хвилин) вчора і в моєму будинку виставили квартиру 2+1 - непогану - але “giris” поверх (за нашою градацію поверх 1, за турецькою це поверх «0») - порожня, без меблів - теж за 25 000 гривень/лір. Я навіть зайшов подивився: досить непогана квартира, чистенька, акуратна, з величезним балконом, поруч з яким дерева оливи та пальми. Буде цікаво який час експозиціі.
Не реклама, а інформація про ситуацію. Мені рекламувати не треба: в четвер о 06:30 вже залишаю Анталію.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 24 лис, 2025 13:05, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Повідомлень: 11560
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4073 раз.
- Подякували: 1520 раз.
Додано: Пон 24 лис, 2025 12:59
Бетон написав:
Коррупционеры имеют штат юристов и покупают что хотят и где хотят.
Всё это лицемерие искажение, опошление и осквернение в виде лже борьбы с коррупцией, призвано загнать в стойло обычных граждан
Не с корупцией, а с терроризмом и отмыванием жеж.
На словах.
А на деле их интересует только чтобы доля государству была отстёгнута. А уж терроризм и отмывание оно само с удовольствием профинансирует.
M-Audio
Повідомлень: 3533
З нами з: 23.03.11
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 523 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 14:10
akurt написав: Water написав:
І шо, ну вказав рахунок, а гроші не зайшли, або зайшли на інший рахунок в іншому банку. Там в мобільному додатку гляньте, повинен буть сам рахунок, який потрібно сплатить до такого-то числа, для зручності споживача можлива автоматична оплата з рахунку споживача, але там повинен бути перемикач сплачувать автоматично, або споживач сам сплатить рахунок до такого-то числа, дата вказана в рахунку.
Ну все трохи не так.
- немає ніякого рахунку, який треба сплатити до такого-то числа.
- під час укладання Угоди на посточання послуг обовʼязково вказує клієнт реквізити свого рахунку в банку в форматі IBAN та дає згоду на автоматичне списання коштів. Тобто передбачається, що кошти завжди повинні бути на рахунку.
- французи як правило є клієнтами тільки одного банку і на його рахунок в банку приходять всі виплати типу зарплатні та інше. Тобто передбачається, що не може бути відмови у списанні коштів.
- в договорі на постачання води вказано, що можна сплачувати один раз на рік, але я попросив сам щомісячне списання. Так ось вони зазначили, що якщо не буде можливості списання за 2 послідовних місяця, то відключать воду.
Ну ось у них так.
1. У Франції багато банків, великі шо я знаю це: BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, La Banque Postale. Місцеві поменше, типу Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Плюс купа цифрових типу Revolut. На всі ці рахнки без питань надійде зарплата.
2. Постачальнику електрики зручно prélèvement automatique, тому можливо не надає рахунок. Це дуже просто у особистому кабінеті міняється, хто там у вас EDF? або у підтримці постачальника. Наприклад ви хочете сплачувать рахунок за електрику готівкою на La Poste. Або з нового року ви хочете змінить електричну компанію наприклад на octopus energy. Це можна перевірить наскільки воно буде вигідно на сайті типу Hello Watt або Selectra.
-
Water
-
-
Повідомлень: 3563
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 240 раз.
Профіль
