RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1085108610871088
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 11:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:що податки платять тільки збоченці


Тільки декларації для всих. крапка. але у величного немає як він казав, політичної волі.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 453
З нами з: 21.11.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 23:32

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:що податки платять тільки збоченці


Тільки декларації для всих. крапка. але у величного немає як він казав, політичної волі.

це як з непридатними і яким не паложено бувшим аффицерам ЗСУ , комбайнерів там немає
Vadim_
 
Повідомлень: 4779
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1085108610871088
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25386 17584507
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2026 21:11
ihorkyiv
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1066, 1067, 1068
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
10672 6802870
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лют, 2026 07:38
Vadim_
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 396679
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15667)
24.02.2026 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.