|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лют, 2026 11:43
akurt написав:
що податки платять тільки збоченці
Тільки декларації для всих. крапка. але у величного немає як він казав, політичної волі.
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 453
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 23:32
BeneFuckTor написав: akurt написав:
що податки платять тільки збоченці
Тільки декларації для всих. крапка.
але у величного немає як він казав, політичної волі.
це як з непридатними і яким не паложено бувшим аффицерам ЗСУ , комбайнерів там немає
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4779
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25386
|17584507
|
|
|10672
|6802870
|
|
|6
|396679
|
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt
|