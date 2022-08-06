Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікаві новини надходять із Туреччини щодо нерухомості. Поки що інформація не підтверджена офіційно, але щось вже відбувається і документ очікують днями.
Це суттєва позитивна зміна на ринку нерухомості Туреччини.
Приблизно 5 років тому в Туреччині було оголошено про включення в список так званих «закритих для поселення іноземців» мікрорайонів десятків самих смачненьких районів найбільших курортних міст. Мотивація: кількість іноземців перевищує 25% населення.
Така ситуація реально призвела до збільшення цін на нерухомість - страждали громадяни країни. Це правда. Наприклад, в 2016-2021 роках будь-хто міг купити 2-о кімнатну квартиру приблизно за 45 000…50 000$, і це «під ключ» з повним ремонтом, частково з меблями (прихода та кухня), побутовою технікою (варочна поверхня, духова шафа та витяжка), а також з плавальним басейном (!). На піку цін - це весна/літо 2023 року такі квартири легко продавалися по 150 000$.
Наприклад: - в Анталії в список закритих було включено 3 мікрорайони великого району Коньяалти: це Liman, Hurma та Sarisu. Це самі «смачні» мікрорайони у берега моря! - в Аланіі в список увійшли 4 центральних мікрорайони!
Включення в список «закритих» мало такі наслідки: - іноземець купити квартиру міг, але отримати на цій підставі картку Виду на проживання - не міг. - іноземець взяти в оренду квартиру міг, але жити в ній більше безвізових 90 днів - не міг. Картку Виту на проживання не видавали. - станом на травень 2026 року відбулася стабілізація цін на ринку нерухомості та стагнація в царині купівлі квартир іноземцями, що звісно непокоїло Забудовників, бо будівництво весь час йшло шаленими темпами.
За ще не підтвердженими даними на наступному тижні буде Рішення Уряду про суттєві позитивні зміни в списку «закритих мікрорайонів».
Для іноземців це буде великий позитив: купівля нерухомості - шлях до отримання Виду на проживання в країні.
Прогнозують підвищення цін на нерухомість. Гадаю, що зміни викликані подіями війни в Ірані: капітали тікають з ОАЕ та інших країн в конфлікті. Місяць тому Туреччина оголосила про суттєву амністію капіталів, які заходять в країну, та відміна податків для іноземців на 20 років.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 чер, 2026 08:08, всього редагувалось 1 раз.
За повідомленнями турецької преси в аеропорту Анталії у пасажира, який прибув рейсом із Парижу, виявлено готівкою майже 400 000€. Цікаво, що вся сума купюрами по 50 євро. Також цікаво, що всі вони були замотані в дитячі підгузники. https://www.karshakimiyet.com/service/a ... 07887h.htm
Згідно із законодавством Туреччини: - необхідно декларувати готівкові кошти в сумі, більшій за 10 000€. На практиці особливо жорстких перевірок не буває. На виході із зони прильоту відбувається вибірковий контроль валіз пасажирів на рентгенівському сканері. Пояснювати походження коштів НЕ потрібно. Декларувати можна будь-яку суму готівки без пояснення мети іх використання в Туреччині. - при здійснені операцій купівлі нерухомості не треба пояснювати джерело отримання коштів. Готівкові кошти іноземець вносить на рахунок, який спеціально для цього відкривається в банку та конвертуються в турецьку ліру для здійснення операції купівлі нерухомості. Для цього Покупець отримує спеціальну довідку для Державного кадастрового центру.
Хомякоид написав:Короче купую будинок в Німеччині. Дав добро на Різдво, процес все тягнеться і тягнеться. Це ще іпотека не задіяна. Пять відсотків податок на купівлю. Це в моїй землі. Я не заздрю людям які купують будинки по пів мільйона і вище. Тільки податок на купівлю виходить суми від яких в піт кидає. Є бундесземлі де податок 6.5 відсотків.
если Вы задумались об этом , подумайте кто будем убирать дом и стричь газон , обрезать деревья и обпрыскивать все эти насаждения...+ ...
пише в темі еміграції, що наймає за готівку по вихідних мігрантів
Мабуть тільки зможе професійно відповісти Ніколай з Ньой Йорка.
Чи можливо самому утеплити будинок ? В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса) Є знайомий який зможе допомогти. Чи варто самому утеплити назовні будинок ? Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ? Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.
Нерухомість в Туреччині: стабівлізаціця цін завершилася їх підвищенням?
Завтра, 18 червня, Інститут статистики Туреччини оприлюднює статистику продажу квартир в країні за травень 2026 року. Гадаю, там ще не буде того, що я виніс в заголовок, але - судячі з усього - лід зрушив із стабільного місця: - Уряд тиждень тому знав обмеження на купівлю квартир іноземцями в так званих "закритих" районах - а це самі смачні мікрорайони і Анталії, і Аланії, і інших курортних міст. Купити в принципі можна було, але картку Виду на проживання НЕ ВИДАВАЛИ. Вже видають! - вчора відбулася неймовірна - доволі рідкісна для мого будинка - подія: раптом купили квартиру в моєму будинку поверхом нижче. Цікаво, що через дуже потужну рієлторську контору.
Тут така арифметика: - всі квартири - а їх 19 в будинку - купувалися власниками в серпні - листопаді 2017 року. Всі квартири - під "ключ" з повним ремонтом та частково з меблями та побутовою технікою. Парковка. Плавальний басейн. - за роки з 2017 по 2026 були такі зміни: а) продано вже 2 рази квартири 1+1; б) продано квартиру 1+1 в минулому році за 110 000 доларів. - квартири 1+1 в 2017 році мали всі однаокву ціну в 49 500 доларів. - квартиру поверхом нижче було виставлено 22 травня 2026 за ціною в 5 500 000 лір/гривень або 120 000 доларів. - квартиру продано позавчора за бажаною ціною в 5 500 000 лір/гривень або 120 000 доларів.
Судячи зі всього, солідна рієлторська контора, яка на балконі власників вивішувала оголошення про продаж, знала що ціни будуть тільки зростати... Можливо це знав і Покупець... ПРОДАНО. КУПЛЕНО. 120 000 $ без торгу. Хто купив - ще не знаю...