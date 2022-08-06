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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1095109610971098
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:02

Цікаві новини надходять із Туреччини щодо нерухомості.
Поки що інформація не підтверджена офіційно, але щось вже відбувається і документ очікують днями.

Це суттєва позитивна зміна на ринку нерухомості Туреччини.

Приблизно 5 років тому в Туреччині було оголошено про включення в список так званих «закритих для поселення іноземців» мікрорайонів десятків самих смачненьких районів найбільших курортних міст.
Мотивація: кількість іноземців перевищує 25% населення.

Така ситуація реально призвела до збільшення цін на нерухомість - страждали громадяни країни.
Це правда. Наприклад, в 2016-2021 роках будь-хто міг купити 2-о кімнатну квартиру приблизно за 45 000…50 000$, і це «під ключ» з повним ремонтом, частково з меблями (прихода та кухня), побутовою технікою (варочна поверхня, духова шафа та витяжка), а також з плавальним басейном (!).
На піку цін - це весна/літо 2023 року такі квартири легко продавалися по 150 000$.

Наприклад:
- в Анталії в список закритих було включено 3 мікрорайони великого району Коньяалти: це Liman, Hurma та Sarisu. Це самі «смачні» мікрорайони у берега моря!
- в Аланіі в список увійшли 4 центральних мікрорайони!

Включення в список «закритих» мало такі наслідки:
- іноземець купити квартиру міг, але отримати на цій підставі картку Виду на проживання - не міг.
- іноземець взяти в оренду квартиру міг, але жити в ній більше безвізових 90 днів - не міг. Картку Виту на проживання не видавали.
- станом на травень 2026 року відбулася стабілізація цін на ринку нерухомості та стагнація в царині купівлі квартир іноземцями, що звісно непокоїло Забудовників, бо будівництво весь час йшло шаленими темпами.

За ще не підтвердженими даними на наступному тижні буде Рішення Уряду про суттєві позитивні зміни в списку «закритих мікрорайонів».

Для іноземців це буде великий позитив: купівля нерухомості - шлях до отримання Виду на проживання в країні.

Прогнозують підвищення цін на нерухомість.
Гадаю, що зміни викликані подіями війни в Ірані: капітали тікають з ОАЕ та інших країн в конфлікті.
Місяць тому Туреччина оголосила про суттєву амністію капіталів, які заходять в країну, та відміна податків для іноземців на 20 років.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 чер, 2026 08:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 03:32

Інвестори почали підтягуватися в Туреччину?

За повідомленнями турецької преси в аеропорту Анталії у пасажира, який прибув рейсом із Парижу, виявлено готівкою майже 400 000€.
Цікаво, що вся сума купюрами по 50 євро.
Також цікаво, що всі вони були замотані в дитячі підгузники.
https://www.karshakimiyet.com/service/a ... 07887h.htm

Згідно із законодавством Туреччини:
- необхідно декларувати готівкові кошти в сумі, більшій за 10 000€.
На практиці особливо жорстких перевірок не буває. На виході із зони прильоту відбувається вибірковий контроль валіз пасажирів на рентгенівському сканері. Пояснювати походження коштів НЕ потрібно. Декларувати можна будь-яку суму готівки без пояснення мети іх використання в Туреччині.
- при здійснені операцій купівлі нерухомості не треба пояснювати джерело отримання коштів. Готівкові кошти іноземець вносить на рахунок, який спеціально для цього відкривається в банку та конвертуються в турецьку ліру для здійснення операції купівлі нерухомості. Для цього Покупець отримує спеціальну довідку для Державного кадастрового центру.

За суму орієнтовно в 400 000€ іноземець може купити квартиру 2+1 в ЖК Преміум-класу не на першій лінії, площею приблизно в 100 кв.м.
Щось з такого:
https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/proje/max
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 11:49

наймає за готівку по вихідних мігрантів

  Vadim_ написав:
  Хомякоид написав:Короче купую будинок в Німеччині.
Дав добро на Різдво, процес все тягнеться і тягнеться.
Це ще іпотека не задіяна.
Пять відсотків податок на купівлю. Це в моїй землі. Я не заздрю людям які купують будинки по пів мільйона і вище. Тільки податок на купівлю виходить суми від яких в піт кидає. Є бундесземлі де податок 6.5 відсотків.

если Вы задумались об этом , подумайте кто будем убирать дом и стричь газон , обрезать деревья и обпрыскивать все эти насаждения...+ ...

пише в темі еміграції, що наймає за готівку по вихідних мігрантів
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 03:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Мабуть тільки зможе професійно відповісти Ніколай з Ньой Йорка.

Чи можливо самому утеплити будинок ?
В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)
Є знайомий який зможе допомогти.
Чи варто самому утеплити назовні будинок ?
Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?
Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 07:49

Нерухомість в Туреччині: стабівлізаціця цін завершилася їх підвищенням?

Завтра, 18 червня, Інститут статистики Туреччини оприлюднює статистику продажу квартир в країні за травень 2026 року.
Гадаю, там ще не буде того, що я виніс в заголовок, але - судячі з усього - лід зрушив із стабільного місця:
- Уряд тиждень тому знав обмеження на купівлю квартир іноземцями в так званих "закритих" районах - а це самі смачні мікрорайони і Анталії, і Аланії, і інших курортних міст. Купити в принципі можна було, але картку Виду на проживання НЕ ВИДАВАЛИ. Вже видають!
- вчора відбулася неймовірна - доволі рідкісна для мого будинка - подія: раптом купили квартиру в моєму будинку поверхом нижче. Цікаво, що через дуже потужну рієлторську контору.

Тут така арифметика:
- всі квартири - а їх 19 в будинку - купувалися власниками в серпні - листопаді 2017 року. Всі квартири - під "ключ" з повним ремонтом та частково з меблями та побутовою технікою. Парковка. Плавальний басейн.
- за роки з 2017 по 2026 були такі зміни: а) продано вже 2 рази квартири 1+1; б)
продано квартиру 1+1 в минулому році за 110 000 доларів.
- квартири 1+1 в 2017 році мали всі однаокву ціну в 49 500 доларів.
- квартиру поверхом нижче було виставлено 22 травня 2026 за ціною в 5 500 000 лір/гривень або 120 000 доларів.
- квартиру продано позавчора за бажаною ціною в 5 500 000 лір/гривень або 120 000 доларів.

Судячи зі всього, солідна рієлторська контора, яка на балконі власників вивішувала оголошення про продаж, знала що ціни будуть тільки зростати...
Можливо це знав і Покупець...
ПРОДАНО. КУПЛЕНО. 120 000 $ без торгу.
Хто купив - ще не знаю...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:20

танхауз за $6700 на Філах

танхауз за $6700 на Філах
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 13:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Выставил на продажу двуху в Варшаве вместе с новым арендатором
Попробую продать как бизнес. Но подозреваю, это плохая идея
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 13:51

  Бетон написав:Выставил на продажу двуху в Варшаве вместе с новым арендатором
Попробую продать как бизнес. Но подозреваю, это плохая идея

Яка дохідність виходить для нового інвестора? Бо читав в Варшаві десь 3-5% виходить чистими. Але загальний тренд Польщі на падіння оренди.
BIGor
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