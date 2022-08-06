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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1096109710981099
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:06

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Выставил на продажу двуху в Варшаве вместе с новым арендатором
Попробую продать как бизнес. Но подозреваю, это плохая идея

Яка дохідність виходить для нового інвестора? Бо читав в Варшаві десь 3-5% виходить чистими. Але загальний тренд Польщі на падіння оренди.

Здаю за 3500 + комуналка.
Виходить рівно 5%, якщо продам за 850 тисяч



Чистая долларовая прибыль от роста цены: 87 970 USD
​Прибыль от аренды за 2 года: ~21 600 USD
​Общая чистая прибыль за 4 года: 109 570 USD

Финальная полная доходность инвестиции (Total ROI): 77%

среднегодовая ставка 15.3 годовых в $
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 21:04

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Выставил на продажу двуху в Варшаве вместе с новым арендатором
Попробую продать как бизнес. Но подозреваю, это плохая идея

Яка дохідність виходить для нового інвестора? Бо читав в Варшаві десь 3-5% виходить чистими. Але загальний тренд Польщі на падіння оренди.

Здаю за 3500 + комуналка.
Виходить рівно 5%, якщо продам за 850 тисяч

Але ж хто здає - платить ще 8,5%. Хоча окупність більше 20 років - може і гуд для Польщі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 21:07

  Бетон написав:
  Бетон написав:
  BIGor написав:Яка дохідність виходить для нового інвестора? Бо читав в Варшаві десь 3-5% виходить чистими. Але загальний тренд Польщі на падіння оренди.

Здаю за 3500 + комуналка.
Виходить рівно 5%, якщо продам за 850 тисяч



Чистая долларовая прибыль от роста цены: 87 970 USD
​Прибыль от аренды за 2 года: ~21 600 USD
​Общая чистая прибыль за 4 года: 109 570 USD

Финальная полная доходность инвестиции (Total ROI): 77%

среднегодовая ставка 15.3 годовых в $

А сенс в доларах США рахувати? Ці показники частиною через те що просто злотий укріпився до долара (а зараз назад падає)
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 21:29

податок на ріст ціни активу

  Бетон написав:Zwrot z podatku PPE za rok 2025 /KL/03
TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓD
PRZELEW PRZYCHODZĄCY


Прикиньте польская налоговая бабки возвращает после округления в декларации

якщо продати і повторно інвестувати в нерухомість, то повернуть ще й податок на ріст ціни активу, але це, вже в наступному році за цей
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 21:32

в Польщі рахувати в злотих

  BIGor написав:А сенс в доларах США рахувати? Ці показники частиною через те що просто злотий укріпився до долара (а зараз назад падає)

Звичка з неньки. Думаю, з часом зрозуміє, що в Польщі рахувати активи в злотих
flyman
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