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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 чер, 2026 16:06
Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав:
Выставил на продажу двуху в Варшаве вместе с новым арендатором
Попробую продать как бизнес. Но подозреваю, это плохая идея
Яка дохідність виходить для нового інвестора? Бо читав в Варшаві десь 3-5% виходить чистими. Але загальний тренд Польщі на падіння оренди.
Здаю за 3500 + комуналка.
Виходить рівно 5%, якщо продам за 850 тисяч
Чистая долларовая прибыль от роста цены: 87 970 USD
Прибыль от аренды за 2 года: ~21 600 USD
Общая чистая прибыль за 4 года: 109 570 USD
Финальная полная доходность инвестиции (Total ROI): 77%
среднегодовая ставка 15.3 годовых в $
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Додано: Сер 24 чер, 2026 21:04
Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав:
Выставил на продажу двуху в Варшаве вместе с новым арендатором
Попробую продать как бизнес. Но подозреваю, это плохая идея
Яка дохідність виходить для нового інвестора? Бо читав в Варшаві десь 3-5% виходить чистими. Але загальний тренд Польщі на падіння оренди.
Здаю за 3500 + комуналка.
Виходить рівно 5%, якщо продам за 850 тисяч
Але ж хто здає - платить ще 8,5%. Хоча окупність більше 20 років - може і гуд для Польщі.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 21:07
Бетон написав: Бетон написав: BIGor написав:
Яка дохідність виходить для нового інвестора? Бо читав в Варшаві десь 3-5% виходить чистими. Але загальний тренд Польщі на падіння оренди.
Здаю за 3500 + комуналка.
Виходить рівно 5%, якщо продам за 850 тисяч
Чистая долларовая прибыль от роста цены: 87 970 USD
Прибыль от аренды за 2 года: ~21 600 USD
Общая чистая прибыль за 4 года: 109 570 USD
Финальная полная доходность инвестиции (Total ROI): 77%
среднегодовая ставка 15.3 годовых в $
А сенс в доларах США рахувати? Ці показники частиною через те що просто злотий укріпився до долара (а зараз назад падає)
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BIGor
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Додано: Сер 24 чер, 2026 21:29
Бетон написав:
Zwrot z podatku PPE za rok 2025 /KL/03
TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓD
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Прикиньте польская налоговая бабки возвращает после округления в декларации
якщо продати і повторно інвестувати в нерухомість, то повернуть ще й податок на ріст ціни активу, але це, вже в наступному році за цей
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Додано: Сер 24 чер, 2026 21:32
BIGor написав:
А сенс в доларах США рахувати? Ці показники частиною через те що просто злотий укріпився до долара (а зараз назад падає)
Звичка з неньки. Думаю, з часом зрозуміє, що в Польщі рахувати активи в злотих
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flyman
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Bolt
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