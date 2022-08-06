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BIGor написав:А сенс в доларах США рахувати? Ці показники частиною через те що просто злотий укріпився до долара (а зараз назад падає)
Звичка з неньки. Думаю, з часом зрозуміє, що в Польщі рахувати активи в злотих
Хлопці, я ж не в Польщі. Я в Києві. Звичка. У відділах продажу в Польщі не розуміють, коли в доларах щось рахуєш, це правда
Ну дивіться, тільки за місяць злотий впав відносно долара на 4%. А хто купить по 850 000 і буде мати 5% річних - як йому тоді? Отримає 1%? Прибутковісь кожного місяця буде перераховувати? За місяць в мінус піде? Бо злотий привязаний до Євро, а Євро ослаблюється до долара.
BIGor написав:А сенс в доларах США рахувати? Ці показники частиною через те що просто злотий укріпився до долара (а зараз назад падає) Звичка з неньки. Думаю, з часом зрозуміє, що в Польщі рахувати активи в злотих
Хлопці, я ж не в Польщі. Я в Києві. Звичка. У відділах продажу в Польщі не розуміють, коли в доларах щось рахуєш, це правда
Ну дивіться, тільки за місяць злотий впав відносно долара на 4%. А хто купить по 850 000 і буде мати 5% річних - як йому тоді? Отримає 1%? Прибутковісь кожного місяця буде перераховувати? За місяць в мінус піде? Бо злотий привязаний до Євро, а Євро ослаблюється до долара.