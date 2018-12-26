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Порошенко отримав 556 млн грн прибутку за 3 роки від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:37
Пропонуємо до обговорення:
Трастовий керуючий Rothschild Trust (Schweiz) розглянув результати багаторічної діяльності з управління корпорацією Roshen і вперше за три роки прийняв рішення переказати президенту України Петру Порошенку частку прибутку (дивіденди) в розмірі понад 556,7 млн грн, з яких до бюджету буде сплачено майже 60 млн грн податків.
Дивися повний текст Порошенко отримав 556 млн грн прибутку за 3 роки від переданого в управління бізнесу
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