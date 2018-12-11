Про це повідомляє Голос Америки.
Дивися повний текст Американські біржові індекси встановили десятирічний рекорд зростання.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:00
Американські біржові індекси встановили десятирічний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американські біржові індекси встановили десятирічний рекорд зростання.
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:00
Упало на 20% выросло на 5%- небольшой отскок, хороший шанс слиться. Потом опять пойдет вниз.
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