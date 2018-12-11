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Американські біржові індекси
встановили десятирічний...

Американські біржові індекси встановили десятирічний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:00

Американські біржові індекси встановили десятирічний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Голос Америки.

Дивися повний текст Американські біржові індекси встановили десятирічний рекорд зростання.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:00

Упало на 20% выросло на 5%- небольшой отскок, хороший шанс слиться. Потом опять пойдет вниз.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:05

Доу фучерсы уже -400 пунктов. Хотя Американские биржи еще закрыты!
Не долго музыка играла не долго фраер танцевал(с)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:06

Рынки еще не открыты, а кровавая бойня уже началась!
vladus17
 
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