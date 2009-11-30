Дорогие друзья, хочу предоставить вам тему по обмену Драгоценных Металлов.
К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то 1 к 85ти.
Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички!
Что скажете?
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:17
Обмен Драгоценных Металлов
Дорогие друзья, хочу предоставить вам тему по обмену Драгоценных Металлов.
К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то 1 к 85ти.
Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички!
Что скажете?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:35
Бартер
Как создатель теми, начнем с меня.
Готов обменять несколько унций банковского золота с сертификатом пробы 999,9 на равноценные серебряные, банковское серебро в упаковке с сертификатом . С расчетом 1 к 85ти.
Желающие пишите здесь или в ЛС!
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Чет 27 гру, 2018 23:23
Бартер
Так же интересен обмен слитков золота. К примеру: слиток 100грм на несколько слитков мельче номиналом (50,20,31,10-1) в итоге тоже 100грм.
Кому интересно, пишите!
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Суб 29 гру, 2018 02:32
vladus17 Вы долго будете искать лохов с такими предложениями. А особенно тех у кого есть серебро не просто в слитках а еще и с сертификатом и в упаковке.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:44
Серебро есть серебро, так же как золото - золото. Мне без разницы есть ли там бумажные сертификаты. Просто так проверять особо не надо когда они есть.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
|