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Обмен Драгоценных Металлов

Обмен Драгоценных Металлов
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:17

Обмен Драгоценных Металлов

Дорогие друзья, хочу предоставить вам тему по обмену Драгоценных Металлов.

К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то 1 к 85ти.
Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички!

Что скажете?
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:35

Бартер

Как создатель теми, начнем с меня.
Готов обменять несколько унций банковского золота с сертификатом пробы 999,9 на равноценные серебряные, банковское серебро в упаковке с сертификатом . С расчетом 1 к 85ти.
Желающие пишите здесь или в ЛС!
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:23

Бартер

Так же интересен обмен слитков золота. К примеру: слиток 100грм на несколько слитков мельче номиналом (50,20,31,10-1) в итоге тоже 100грм.
Кому интересно, пишите! 8)
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 02:32

vladus17 Вы долго будете искать лохов с такими предложениями. А особенно тех у кого есть серебро не просто в слитках а еще и с сертификатом и в упаковке. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:44

  jabba написав:vladus17 Вы долго будете искать лохов с такими предложениями. А особенно тех у кого есть серебро не просто в слитках а еще и с сертификатом и в упаковке. :mrgreen:


Серебро есть серебро, так же как золото - золото. Мне без разницы есть ли там бумажные сертификаты. Просто так проверять особо не надо когда они есть.
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vladus17
 
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