Дорогие друзья, хочу предоставить вам тему по обмену Драгоценных Металлов.
К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то 1 к 85ти.
Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички!
Что скажете?
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:17
Обмен Драгоценных Металлов
Дорогие друзья, хочу предоставить вам тему по обмену Драгоценных Металлов.
К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то 1 к 85ти.
Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички!
Что скажете?
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:35
Бартер
Как создатель теми, начнем с меня.
Готов обменять несколько унций банковского золота с сертификатом пробы 999,9 на равноценные серебряные, банковское серебро в упаковке с сертификатом . С расчетом 1 к 85ти.
Желающие пишите здесь или в ЛС!
Додано: Чет 27 гру, 2018 23:23
Бартер
Так же интересен обмен слитков золота. К примеру: слиток 100грм на несколько слитков мельче номиналом (50,20,31,10-1) в итоге тоже 100грм.
Кому интересно, пишите!
Додано: Суб 29 гру, 2018 02:32
vladus17 Вы долго будете искать лохов с такими предложениями. А особенно тех у кого есть серебро не просто в слитках а еще и с сертификатом и в упаковке.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:44
Серебро есть серебро, так же как золото - золото. Мне без разницы есть ли там бумажные сертификаты. Просто так проверять особо не надо когда они есть.
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:27
Покупка /Продажа Слитки, Монеты Золото/Серебро, Лом
Покупка/Продажа банковских слитков и монет из Золота и Серебра.
Цена договорная.
Для быстрого ответа пишите в вайбер 0631345564, или звоните 0639669464 Влад.
Киев
Додано: П'ят 01 бер, 2019 12:21
Обмен/Продажа/Покупка
Обменяю Банковские золотые слитки на Золотые монеты, а так же на серебряные слитки и монеты.
Так же интересна покупка/продажа слитков/монет из золота/серебра/платина/палладий.
Подробности в ЛС или на вайбер
0631345564
С ув.
Влад
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:26
Цена покупки?
vladus17
По какой цене купите 20 гр. банковского золота с сертификатом и в упаковке.
На упаковке имеется небольшая трещина.
Додано: Нед 29 гру, 2019 13:53
мой номер 063 134 55 64 Влад. Есть вайбер.
Покупка Золото Серебро Платина.
в г. Киев, обращайтесь!
|