Київська влада веде переговори про переробку б/у батарейок в Європі
Дивися повний текст Українське сміття вивозитимуть до Польщі.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:52
Українське сміття вивозитимуть до Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українське сміття вивозитимуть до Польщі.
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:53
Кто будет за вывоз платить?
С каких пор чиновник КГГА решает за всю Украину?
Где будут брать мусор - батарейки? Для этого их надо сначала начать раздельно собирать.
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:57
Re: Українське сміття вивозитимуть до Польщі
"Більше того, в країні навіть немає планів будівництва подібного підприємства."
В стране есть планы по строительству хоть какого-нибудь завода? Магазины рошен не предлагать.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:04
Прикольно. В Украине нет предприятий, которые перерабатывают батарейки. Бизнес в этом не заинтересован, ему неинтересно.
Зато чиновники КГГА очень озабочены этим вопросом, наверно поляки не против еще занести откат
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:47
Как всегда - позорище во всем и для всех.
Пригласите инвесторов, дайте им зеленый свет и 5 лет работы без лишних наЛохов. Но кому она нада, эта Украина.
Семьи то у них в Европах/Америках.
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:02
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:15
Re: Українське сміття вивозитимуть до Польщі
Наші чиновники дають зелене світло тільки за зелені папірці, без варіантів.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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